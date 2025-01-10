Общество 10.01.2025 в 17:26

Жители Бурятии имеют право на бесплатную древесину

О нормативах на строительство, ремонт и отопление дома рассказали в РАЛХе
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Бурятии имеют право на бесплатную древесину

Жители Бурятии имеют право на бесплатную древесину для своих нужд. О нормативах на строительство, ремонт и отопление дома рассказали в РАЛХе.

Законом установлены следующие нормативы заготовки древесины для собственных нужд:

- для строительства жилых домов - до 200 кубометров 1 раз гражданам;

- для ремонта и реконструкции жилых домов - до 50 кубометров 1 раз в 10 лет;

- для строительства и ремонта хозяйственных построек - до 25 кубометров 1 раз в 10 лет;

- для отопления на подворье ежегодно: в районах Крайнего Севера и приравненных к районам Крайнего Севера - до 40 кубометров, в остальных районах - до 20 кубометров;

- для строительства и ремонта изгородей, навесов, иных собственных нужд - до 5 кубометров древесины на семью 1 раз в 5 лет;

- для возведения жилого строения на дачном земельном участке без права регистрации проживания в нем - до 50 кубометров 1 раз гражданам;

- Чтобы заготовить древесину для собственных нужд, необходимо обратиться в ближайшее лесничество с письменным заявлением о заключении договора купли-продажи лесных насаждений. При оформлении необходимо предъявить документы о праве собственности жилья или земельного участка, в случае строительства, - сообщили в РАЛХе.

Предусмотрена попенная плата за древесину (ред. - денежные суммы, получаемые лесохозяйственными органами от продажи растущего, поврежденного и сухостойного леса на корню). Размер попенной платы зависит от породы дерева и удаленности деляны, средняя стоимость в Бурятии - от 175 до 500 рублей за кубометр. Также, нужно будет оплатить услуги отвода, цену которой устанавливает лесхоз.

 

Фото: Номер один

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