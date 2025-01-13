Волонтерские центры Бурятии получили помощь правительства

Еще несколько волонтерских центров получили помощь от правительства Бурятии. АНО «Содействие» выдали волонтерам спец ткани- спанбонд, синтепон, стропы для изготовления маскировочных сетей, костюмов и носилок, а также термоодеяла.

- Посылки выданы волонтерам сразу трех районов: Селенгинского с. Гусиное озеро, Хоринского района АМО СП «Удинское» и Прибайкальского района. Готовые изделия будут отправлены на СВО военным землякам. Вместе мы сила! – сообщили в правительстве Бурятии.

Фото: скриншот видео, тг-канал АНО «Содействие»