Работодателям в Бурятии упростили возмещение затрат на охрану труда

Социальный фонд Бурятии упростили работодателям возмещение затрат на охрану труда. С начала нового года изменились правила компенсации работодателям затрат на предупредительные меры, за счет которых компании сокращают производственный травматизм и профессиональные заболевания.

- Теперь работодатели Бурятии будут предоставлять в региональное отделение СФР только заявление и план финансового обеспечения предупредительных мер. Ранее для получения компенсации был необходим более объемный пакет документов, - сообщили в Социальном фонде Бурятии.

После выполнения всех предупредительных мер или хотя бы одной предупредительной меры работодатель обращается в отделение СФР по Бурятии с заявлением о возмещении произведенных расходов на оплату предупредительных мер. Если документы, подтверждающие произведенные расходы, нужно будет откорректировать, то это можно будет сделать в течение 5 рабочих дней.

Упрощенный процесс получения финансовых средств позволит повысить уровень безопасности на рабочих местах и защитить здоровье еще большего количества работников.

По вопросам финансирования предупредительных мер и профилактики профзаболеваний страхователи могут обратиться по номеру контакт-центра для страхователей отделения СФР по республике Бурятия: 8 (301) 237-10-20 (с понедельника по четверг с 08:30 до 17:30 без перерыва на обед, в пятницу с 08:30 до 16:15 без перерыва на обед).

Фото: Социальный фонд Бурятии