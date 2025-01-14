Общество 14.01.2025 в 16:38
«Улетела в Дубай и не смогла забыть ее лицо»
Предпринимательница из Новосибирска удочерила 9-летнюю девочку, прикованную к постели
Текст: КП-Новосибирск
Предпринимательница Татьяна удочерила 9-летнюю Аню с редким заболеванием «Спина Бифида». Мама двоих детей увидела фото лежачего ребенка в базе анкет и не смогла забыть ее веселое лицо. После отдыха в Дубае стала навещать ребенка каждые выходные, соцработники отговаривали – возьмите лучше здорового. Но Татьяна их не послушала. Подробнее - в материале КП-Новосибирск.
История началась в январе 2023 года. Предпринимательница Татьяна из села Каменка растила двух дочек-старшеклассниц вместе с мужем, семья регулярно отдыхала за границей и не знала бед. 39-летняя женщина думала об усыновлении, просматривала анкеты детей в федеральной базе. Однажды Татьяна наткнулась на анкету 8-летней Ани с врожденным дефектом позвоночника «Спина Бифида».
- Я увидела Анины фото в профиль, мне показалось, что мы уже знакомы сто лет. А на следующий день мы улетали на отдых в Дубай с мужем, я лежала на пляже и думала, что не могу ее забыть. Ребенок проведёт там всю жизнь, прикованный к кровати, будет медленно угасать, никому не нужный. Что, если Аня будет мне сниться, на смертном одре буду мучаться этой мыслью? Я решила, что помогу этой девочке, – рассказала Татьяна.
Через две недели предпринимательница вернулась из отпуска, записалась волонтером в фонд «Ты ему нужен» и каждую неделю ездила в Ояшинский дом-интернат. История Ани затронула Татьяну: родная мать из благополучной полной семьи ждала третью дочку. Ребенок был желанным, но на поздних сроках беременности женщина узнала о тяжелом диагнозе «Спина Бифида». Это врожденная аномалия в развитии позвоночника, в районе поясницы формируется грыжа. В случае Ани врачам пришлось ее удалить, и ребенок перестал чувствовать ноги. Родная мать и все ближайшие родственники подписали отказ от ребенка и больше никогда не навещали Аню.
- Три месяца она провела в реанимации, потом ее определили в Дом малютки. Когда Ане исполнилось 4 года ее перевели в Ояшинский дом-интернат, в палату для «лежачих» и молчаливых детей. Пять лет она пролежала в кровати, ей меняли памперсы и приносили еду в постель. У нее начались проблемы с почками, я понимала, что еще 10 лет такой жизни – и все, – рассказала Татьяна.
Муж сперва был против удочерения ребенка-инвалида, а старшие дочери 17 и 15 лет отнюдь не горели желанием помогать менять памперсы. Но постепенно подростки поменяли свое мнение, однажды 15-летняя дочь призналась: читала об экспериментах про изоляцию, как люди сходят с ума взаперти. А что говорить про маленькую девочку, которая так живёт с рождения? Жалко!
В школе приемных родителей тоже советовали: возьмите лучше здорового ребенка, у вас такая ресурсная семья, он сможет вырасти успешным человеком.
- Проблема в том, что многие родители смотрят на детей-отказников в розовых очках. Они хотят вырастить из сироты чемпиона и гения, чтобы он потом приносил медали. А получается обычно наоборот. Нам говорили, что Аня - ребенок-овощ, не ходящий и умственно отсталый. Сперва Аня вела себя похоже, но через пару месяцев расцвела. Оказалось, что она просто копировала повадки детей, которых видела. Даже визуально ребенок стал выглядеть совсем другим, – делится Татьяна.
В 9 лет Аня напоминала по уровню развития 3-летнего ребенка. На улице просто впадала в ступор и смотрела в одну точку – ведь за 9 лет почти никогда не была на прогулке. Вся семья ходила к психологу, та успокаивала: все нормально, это мелочи по сравнению с одиночеством в интернате. Постепенно Аня узнала базовые вещи: мама, папа, сестры и семья, дом. Стала разговаривать длинными предложениями, ездить в инвалидном кресле, гулять с родителями, помогать родителям: мыть полы и приносить продукты. Даже в частном детском саду хорошо освоилась – обычные дети выстраивались в очередь, чтобы покатать белокурую улыбчивую девочку.
Врачи говорят: у Ани сохранный интеллект, но ее нужно было развивать с рождения, до 5 лет – в период формирования нейронных связей, а время было упущено. Она будет жить с легкой умственной отсталостью, но это почти незаметно: такие дети заканчивают школу и колледж, получают профессию, живут и работают вокруг нас.
- Мы больше боялись за её физическое здоровье, такие дети-отказники умирают из-за гидроцефалии или отказа почек. Первое, что мы сделали, – поставили ей программируемый шунт, нам предстоит обследование почек. У Ани есть запущенный сколиоз, с помощью фонда «Спина Бифида» ей поставят титановую конструкцию в позвоночник. Ещё у нее разрушаются кости, её нужно будет ставить на ноги, чтобы ноги окрепли и не ломались. Если бы ребёнка не запустили, то ничего бы этого не было, – рассказала Татьяна. - Мы выбрали опеку вместо удочерения, чтобы Аня имела право на своё жильё. Я не против, чтобы Аня знала свою семью и корни, и была бы рада, если бы ее семья спустя какое время захотели познакомиться с Анечкой.
История началась в январе 2023 года. Предпринимательница Татьяна из села Каменка растила двух дочек-старшеклассниц вместе с мужем, семья регулярно отдыхала за границей и не знала бед. 39-летняя женщина думала об усыновлении, просматривала анкеты детей в федеральной базе. Однажды Татьяна наткнулась на анкету 8-летней Ани с врожденным дефектом позвоночника «Спина Бифида».
- Я увидела Анины фото в профиль, мне показалось, что мы уже знакомы сто лет. А на следующий день мы улетали на отдых в Дубай с мужем, я лежала на пляже и думала, что не могу ее забыть. Ребенок проведёт там всю жизнь, прикованный к кровати, будет медленно угасать, никому не нужный. Что, если Аня будет мне сниться, на смертном одре буду мучаться этой мыслью? Я решила, что помогу этой девочке, – рассказала Татьяна.
Через две недели предпринимательница вернулась из отпуска, записалась волонтером в фонд «Ты ему нужен» и каждую неделю ездила в Ояшинский дом-интернат. История Ани затронула Татьяну: родная мать из благополучной полной семьи ждала третью дочку. Ребенок был желанным, но на поздних сроках беременности женщина узнала о тяжелом диагнозе «Спина Бифида». Это врожденная аномалия в развитии позвоночника, в районе поясницы формируется грыжа. В случае Ани врачам пришлось ее удалить, и ребенок перестал чувствовать ноги. Родная мать и все ближайшие родственники подписали отказ от ребенка и больше никогда не навещали Аню.
- Три месяца она провела в реанимации, потом ее определили в Дом малютки. Когда Ане исполнилось 4 года ее перевели в Ояшинский дом-интернат, в палату для «лежачих» и молчаливых детей. Пять лет она пролежала в кровати, ей меняли памперсы и приносили еду в постель. У нее начались проблемы с почками, я понимала, что еще 10 лет такой жизни – и все, – рассказала Татьяна.
Муж сперва был против удочерения ребенка-инвалида, а старшие дочери 17 и 15 лет отнюдь не горели желанием помогать менять памперсы. Но постепенно подростки поменяли свое мнение, однажды 15-летняя дочь призналась: читала об экспериментах про изоляцию, как люди сходят с ума взаперти. А что говорить про маленькую девочку, которая так живёт с рождения? Жалко!
В школе приемных родителей тоже советовали: возьмите лучше здорового ребенка, у вас такая ресурсная семья, он сможет вырасти успешным человеком.
- Проблема в том, что многие родители смотрят на детей-отказников в розовых очках. Они хотят вырастить из сироты чемпиона и гения, чтобы он потом приносил медали. А получается обычно наоборот. Нам говорили, что Аня - ребенок-овощ, не ходящий и умственно отсталый. Сперва Аня вела себя похоже, но через пару месяцев расцвела. Оказалось, что она просто копировала повадки детей, которых видела. Даже визуально ребенок стал выглядеть совсем другим, – делится Татьяна.
В 9 лет Аня напоминала по уровню развития 3-летнего ребенка. На улице просто впадала в ступор и смотрела в одну точку – ведь за 9 лет почти никогда не была на прогулке. Вся семья ходила к психологу, та успокаивала: все нормально, это мелочи по сравнению с одиночеством в интернате. Постепенно Аня узнала базовые вещи: мама, папа, сестры и семья, дом. Стала разговаривать длинными предложениями, ездить в инвалидном кресле, гулять с родителями, помогать родителям: мыть полы и приносить продукты. Даже в частном детском саду хорошо освоилась – обычные дети выстраивались в очередь, чтобы покатать белокурую улыбчивую девочку.
Врачи говорят: у Ани сохранный интеллект, но ее нужно было развивать с рождения, до 5 лет – в период формирования нейронных связей, а время было упущено. Она будет жить с легкой умственной отсталостью, но это почти незаметно: такие дети заканчивают школу и колледж, получают профессию, живут и работают вокруг нас.
- Мы больше боялись за её физическое здоровье, такие дети-отказники умирают из-за гидроцефалии или отказа почек. Первое, что мы сделали, – поставили ей программируемый шунт, нам предстоит обследование почек. У Ани есть запущенный сколиоз, с помощью фонда «Спина Бифида» ей поставят титановую конструкцию в позвоночник. Ещё у нее разрушаются кости, её нужно будет ставить на ноги, чтобы ноги окрепли и не ломались. Если бы ребёнка не запустили, то ничего бы этого не было, – рассказала Татьяна. - Мы выбрали опеку вместо удочерения, чтобы Аня имела право на своё жильё. Я не против, чтобы Аня знала свою семью и корни, и была бы рада, если бы ее семья спустя какое время захотели познакомиться с Анечкой.