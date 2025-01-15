Общество 15.01.2025 в 10:14

Жителей Бурятии приглашают на Международный детский фестиваль

Он пройдет 16 января в Национальной библиотеке
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей Бурятии приглашают на Международный детский фестиваль

Жителей Бурятии приглашают на детский XII Международный фестиваль-конкурс «На Великом чайном пути» (возрастное ограничение 0+). Он пройдет 16 января в Национальной библиотеке Бурятии. Начало мероприятия в 10.00.

В ПРОГРАММЕ ФЕСТИВАЛЯ:

- Открытие ярмарки «Гостеприимная Бурятия»;

-Международная конференция «О развитии культурно-образовательного туристского пространства «Байкало - Монгольская Азия»;

- Конкурс - выставка «Изобразительное искусство»;

- Конкурс «Туристический сувенир»;

- Конкурс «Юный экскурсовод»;

- Конкурс «Чайная церемония»;

- Шахматный турнир;

Завершится фестиваль концертом Дружбы и церемонией награждения в этот же день, в 17.00 в Городском Дворце детского (юношеского) творчества.

В фестивале участвуют учащиеся общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования, ДШИ, творческих объединений России, Монголии и Китая.

Фестиваль «На Великом Чайном пути» проходит в рамках проекта «Караван на Великом Чайном пути», который связывает Китай, Монголию и Россию на трансграничном культурно-туристском маршруте от Хух-Хото (Китай), Улан-Батора (Монголия) и до Байкала.

Зимний январский «Караван-2025» развивает маршрут Чайного пути вокруг Байкала и пройдет через российские города Кяхта, Улан-Удэ, Байкальск, Иркутск, Усолье-Сибирское. Фестивальные мероприятия пройдут традиционно в городе Улан-Удэ, затем впервые – в городах Байкальск и Усолье-Сибирское.

По всем вопросам можно обращаться:

- Цыдендамбаева Октябрина Бимбаевна - руководитель проекта в России, методист МАУ ДО «Городской центр детско-юношеского туризма», тел. 8(9025)65- 19-97

- Аюшеева Анастасия Валерьевна – координатор фестиваля, тел. 8(924)772-18 -56.

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: loon.site

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