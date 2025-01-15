Общество 15.01.2025 в 11:07

В Улан-Удэ автобусы по маршруту №2 будут ходить по-другому

Речь идет только о частных перевозчиках
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ автобусы по маршруту №2 будут ходить по-другому
В Улан-Удэ с 18 января изменится маршрут следования автобусов частного перевозчика № 2. Как сообщили в Комитете по транспорту мэрии, автобусы будут курсировать по маршруту: улица Жердева – улица Дарханская с остановками «Выстрел», «Гипермаркет «Смит», «Общежитие ВСГУТУ», «18 квартал». Из маршрута будут исключены остановки: «ТЦ «Гвоздь», «Управление трамвая», «Лебедева», «Эльдорадо». Отмечается, что данное решение принято для улучшения транспортного обслуживания на улицах Жердева и Дарханская.

«Обращаем внимание, что изменения коснутся только частных перевозчиков. Маршрут муниципальных автобусов №2 останется прежним», - сообщили в Комитете по транспорту.
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