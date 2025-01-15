Жителей Бурятии возмутили порванные флаги

Среди жителей Иволгинского района растет возмущение состоянием флагов России и Бурятии, которые висят на здании администрации сельского поселения «Иволгинское».В «Номер один» обратилась жительница района Евдокия Иванова, известная землякам своим неравнодушием и активной жизненной позицией. Она рассказала, что, будучи перед новогодними праздниками в центре села Иволгинск, райцентра Иволгинского района, обратила внимание на возмутительную ситуацию с флагами, которые установлены на указанном здании.По словам сельчанки-пенсионерки, флаги находились в очень запущенном состоянии и больше напоминали потрепанные, невзрачные тряпочки, колышущиеся на ветру. А вовсе не гордые символы нашей страны и нашей республики.«Флаг Бурятии, вообще, порван в нижней части полотнища. Вот такие флаги реют над зданием Иволгинской поселковой администрации. Каждый день мимо проезжают в дацан сотни людей, смотрят на наши флаги, за которые на СВО гибнут наши люди. А здесь у нас на Родине почему так относятся к символам – флагу? Как им живется после этого в родном селе? Просто хочу обратиться через вас», - высказалась Евдокия Иванова по поводу ситуации и тех, кто отвечает за поддержание достойного вида флагов.Надеемся, что местные власти обратят внимание на это обращение и заменят флаги.