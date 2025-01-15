Общество 15.01.2025 в 15:10

Жителей Бурятии возмутили порванные флаги

Они висят над одним из административных зданий
A- A+
Текст: Петр Санжиев
Жителей Бурятии возмутили порванные флаги
Фото: предоставлено Евдокией Ивановой
Среди жителей Иволгинского района растет возмущение состоянием флагов России и Бурятии, которые висят на здании администрации сельского поселения «Иволгинское».

В «Номер один» обратилась жительница района Евдокия Иванова, известная землякам своим неравнодушием и активной жизненной позицией. Она рассказала, что, будучи перед новогодними праздниками в центре села Иволгинск, райцентра Иволгинского района, обратила внимание на возмутительную ситуацию с флагами, которые установлены на указанном здании.

По словам сельчанки-пенсионерки, флаги находились в очень запущенном состоянии и больше напоминали потрепанные, невзрачные тряпочки, колышущиеся на ветру. А вовсе не гордые символы нашей страны и нашей республики.

«Флаг Бурятии, вообще, порван в нижней части полотнища. Вот такие флаги реют над зданием Иволгинской поселковой администрации. Каждый день мимо проезжают в дацан сотни людей, смотрят на наши флаги, за которые на СВО гибнут наши люди. А здесь у нас на Родине почему так относятся к символам – флагу? Как им живется после этого в родном селе? Просто хочу обратиться через вас», - высказалась Евдокия Иванова по поводу ситуации и тех, кто отвечает за поддержание достойного вида флагов.

Надеемся, что местные власти обратят внимание на это обращение и заменят флаги.
Теги
флаг

Все новости

Мальчик плакал: «Хочу кушать»
15.01.2025 в 16:02
Жителей Бурятии возмутили порванные флаги
15.01.2025 в 15:10
В Кижингинском дацане сделали ремонт при поддержке компании «Озерное»
15.01.2025 в 14:52
В Госдуме планируют уровнять в правах бойцов в Курской области с участниками СВО
15.01.2025 в 14:44
В Бурятии в феврале пройдут XVII Республиканские зимние сельские спортивные игры
15.01.2025 в 14:30
Мэрия: эта зима для Улан-Удэ стала аномально тёплой и снежной
15.01.2025 в 14:14
Первенцам Бурятии за пять лет перечислено свыше 460 млн рублей
15.01.2025 в 14:06
В Бурятии матери вернут воюющего на СВО сына
15.01.2025 в 13:38
В Бурятии за последние сутки ликвидировали шесть пожаров
15.01.2025 в 13:10
В Бурятии простились с бойцом, погибшим на СВО
15.01.2025 в 12:46
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 января

Читайте также
В Кижингинском дацане сделали ремонт при поддержке компании «Озерное»
Теперь там стало теплее и комфортнее
15.01.2025 в 14:52
В Госдуме планируют уровнять в правах бойцов в Курской области с участниками СВО
Это случился уже на одном из ближайших заседаний парламента
15.01.2025 в 14:44
Мэрия: эта зима для Улан-Удэ стала аномально тёплой и снежной
На дороги уже высыпали больше песка, чем за всю прошлую зиму
15.01.2025 в 14:14
Первенцам Бурятии за пять лет перечислено свыше 460 млн рублей
Единовременную выплату дают сразу же после рождения первого ребенка
15.01.2025 в 14:06
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru