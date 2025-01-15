Жителей Бурятии приглашают стать социальными архитекторами. Объявлен всероссийский конкурс профессионалов в области социальных практик «Социальные архитекторы» (возрастное ограничение 18+). Заявки на конкурс нужно успеть подать до 11 февраля 2025 года.

- Социальные архитекторы - это профессионалы, которые занимаются проектированием и реализацией социальных практик и инициатив, направленных на решение актуальных общественных задач. Они выступают как посредники и организаторы, способствующие созданию эффективных коммуникаций между различными социальными группами, институтами и государственными структурами, - сообщает сайт «Все конкурс и гранты».

К участию допускаются граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет на момент регистрации. Конкурс ориентирован на специалистов из разных областей: руководители проектов, социальные аналитики, медиаменеджеры, организаторы проектов, интернет-технологи.

Регистрация осуществляется на официальном сайте конкурса. Для участия необходимо:

- Зарегистрироваться до 12:00 11 февраля 2025 года;

- Заполнить анкету и написать эссе до 13 февраля 2025 года;

- Пройти дистанционный этап, включающий тестирование и описание успешного кейса;

Лучшие участники будут приглашены на очный финал, который пройдет во II квартале 2025 года.

Возрастное ограничение 18+

Фото: loon.site