57-летней жительнице Тункинского района помогли оформить законную пенсию. Ее работодатель несколько лет не платил страховые взносы в пенсионные органы. Женщина была вынуждена обратиться в прокуратуру.

- Женщина с августа 1988 года по август 1994 года работала бухгалтером-кассиром в сельском потребительском обществе. Запись об ее деятельности внесена в трудовую книжку. Однако указанный период не был учтен пенсионным органом в страховом стаже, так как работодатель не платил за нее страховые взносы, - сообщили в прокуратуре.

Прокуратура направила исковое заявление в суд об обязании отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по республике Бурятия включить в страховой стаж бывшего работника период работы в данной организации.

Тункинский районный суд иск удовлетворил. Права заявителя восстановлены.

Фото: Номер один