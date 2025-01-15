Общество 15.01.2025 в 16:51

57-летней жительнице Тункинского района помогли оформить законную пенсию

Ее работодатель несколько лет не платил страховые взносы в пенсионные органы
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Текст: Служба информации "Номер один"
57-летней жительнице Тункинского района помогли оформить законную пенсию

57-летней жительнице Тункинского района помогли оформить законную пенсию. Ее работодатель несколько лет не платил страховые взносы в пенсионные органы. Женщина была вынуждена обратиться в прокуратуру.

- Женщина с августа 1988 года по август 1994 года работала бухгалтером-кассиром в сельском потребительском обществе. Запись об ее деятельности внесена в трудовую книжку. Однако указанный период не был учтен пенсионным органом в страховом стаже, так как работодатель не платил за нее страховые взносы, - сообщили в прокуратуре.

Прокуратура направила исковое заявление в суд об обязании отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по республике Бурятия включить в страховой стаж бывшего работника период работы в данной организации.

Тункинский районный суд иск удовлетворил. Права заявителя восстановлены.

 

Фото: Номер один

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