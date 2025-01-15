В 2024 году 38 детей из социального центра «Добрый» обрели свои семьи. Это произошло благодаря совместным усилиям сотрудников центра, социальных работников и неравнодушных людей. Многие дети вернулись к своим родным родителям, а некоторые нашли свои новые дома.

- Всего за год из центра устроено в семьи - 38 детей. Это самый высокий показатель по сравнению с предыдущими годами, - комментирует статистику директор центра Туяна Самбуева.

- Активно проводится работа по возврату детей в кровную семью. С биологическими родителями детей проводится психологическое консультирование, оказывается социальная помощь, составляется с родителями план возвращения детей в семью. Благодаря этой работе 18 детей вернулись домой. Этот показатель вырос на 83%, - говорите Туяна Самбуева.

Всего, по словам Туяны Алексеевны, на безвозмездную опеку устроено 9 детей, из них к родственникам – 6, двое ребят устроены под опеку гражданам РФ, не являющихся родственниками, на дальнейшее усыновление.

- В 2024 году в Службу сопровождения замещающих семей обратился 51 кандидат с желанием принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Так за год передано в приемные семьи 11 детей в Кяхтинский, Иволгинский, Селенгинский, Мухоршибирский районы, в Московскую область, Приморский край и Республику Татарстан. Специалисты продолжают поддержку, помогая новым родителям и детям справляться с возникающими вопросами, - добавила директор.

По данным минсоцзащиты Бурятии, в республике из 4462 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 2342 переданы под опеку, под временную опеку - 134, 1874 ребенка воспитываются в приемных семьях, 67 - усыновлены. В учреждениях социальной защиты находятся 294 ребенка.

Фото: loon.site