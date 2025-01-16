В Бурятии супермошенница пытается обжаловать приговор

28 декабря 2024 года в столице Бурятии завершился судебный процесс в отношении мошенницы Алины Банзаровой. 33-летняя женщина зарабатывала на жизнь тем, что выманивала деньги у доверчивых людей, обещая им баснословные доходы. Этим делом она промышляла долгие годы.

Об осужденной известно, что она родилась в Читинской области (ныне Забайкальский край). Не замужем, детей нет. Самозанятая.

- Обвиняется в совершении шести преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество), пяти преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ, двух преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159 УК РФ и преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ. Признать виновной. Назначить 6,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, - зачитала судья Октябрьского районного суда Улан-Удэ приговор в отношении мошенницы.

Помимо отбывания наказания в колонии, осужденная должна вернуть своим жертвам деньги, которые она у них выманила. Всего мошенница должна вернуть пострадавшим более восьми миллионов рублей. Что касается потерпевших, в целом люди довольны, что мошенница отправится в заключение, однако надеялись на более строгий приговор.

Мошенницу взяли под стражу в зале суда. Она могла обжаловать решение судьи в Верховном суде в течение 15 суток со дня вынесения приговора.

И этим правом женщина воспользовалась – 10 января ее жалоба была зарегистрирована в суде.





Фото: "Номер один"