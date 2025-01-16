Пострадавшим на производстве рабочим в Бурятии выплатили 580 тысяч

По искам прокуратуры Кабанского района Бурятии пострадавшим на производстве в феврале 2024 года работникам «Селенгинского ЦКК» выплатили денежную компенсацию. На четверых она составила 580 тысяч рублей.

- Установлено, что в феврале 2024 года на предприятии в результате необеспечения должного функционирования системы охраны труда и несогласованности действий начальников цехов пострадали 4 работника организации. Они получили травмы различной степени тяжести: химические ожоги глаз, тела и ампутации фаланг пальцев, - рассказывают в прокуратуре республики.

В интересах пострадавших прокуратура направила в суд исковые заявления о взыскании с работодателя компенсации морального вреда. В ходе судебного разбирательства работникам выплачены денежные средства в общем размере 580 тыс. рублей.

Фото: Номер один