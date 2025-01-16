Общество 16.01.2025 в 16:06
Сотрудники УФСИН собрали помощь для бойцов СВО
Они подготовили шесть коробок с подарками и поздравительными открытками
Ветераны и сотрудники уголовно-исполнительной системы Бурятии собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО.
- Ими подготовлено 250 блиндажных свечей, а также новогодние сладкие подарки и поздравительные открытки с теплыми пожеланиями от детей для наших воинов. Шесть коробок с подарками были направлены через координатора «Госпитали Бурятии» бойцам из Бурятии, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по РБ.
Следует отметить, что это уже третья гуманитарная акция, организованная ветеранами уголовно-исполнительной системы Бурятии.
Фото: пресс-служба УФСИН России по РБ