Сотрудники УФСИН собрали помощь для бойцов СВО

Ветераны и сотрудники уголовно-исполнительной системы Бурятии собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО.

- Ими подготовлено 250 блиндажных свечей, а также новогодние сладкие подарки и поздравительные открытки с теплыми пожеланиями от детей для наших воинов. Шесть коробок с подарками были направлены через координатора «Госпитали Бурятии» бойцам из Бурятии, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по РБ.

Следует отметить, что это уже третья гуманитарная акция, организованная ветеранами уголовно-исполнительной системы Бурятии.

Фото: пресс-служба УФСИН России по РБ