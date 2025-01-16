Общество 16.01.2025 в 16:06

Сотрудники УФСИН собрали помощь для бойцов СВО

Они подготовили шесть коробок с подарками и поздравительными открытками
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Текст: Служба информации "Номер один"
Сотрудники УФСИН собрали помощь для бойцов СВО

Ветераны и сотрудники уголовно-исполнительной системы Бурятии собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО.

- Ими подготовлено 250 блиндажных свечей, а также новогодние сладкие подарки и поздравительные открытки с теплыми пожеланиями от детей для наших воинов. Шесть коробок с подарками были направлены через координатора «Госпитали Бурятии» бойцам из Бурятии, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по РБ.

Следует отметить, что это уже третья гуманитарная акция, организованная ветеранами уголовно-исполнительной системы Бурятии.

 

Фото: пресс-служба УФСИН России по РБ

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