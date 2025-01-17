Из Бурятии вывезли более 180 тысяч кубометров леса. Большую часть лесоматериалов отправили в Китай и Монголию.

- За 2024 год с территории республики Бурятия на экспорт отправлено 182,6 тыс. куб. м. лесоматериалов в Китай (71%) и Монголию (28%), а также страны ближнего зарубежья (1%), - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Каждая партия леса прошла фитосанитарный досмотр и экспертизу на наличие карантинных вредных организмов в Байкальском филиале ФГБУ «ВНИИКР».

Продукция досмотрена в соответствии с фитосанитарными требованиями стран-импортёров и выпущена свободной от КВО.

- Однако, более 4,5 тыс. куб. м подготовленной для экспорта древесины оказались заражены карантинными вредными организмами – живыми личинками и имаго усачей рода Monochamus. Специалисты лаборатории подтвердили 78 случаев обнаружения этих организмов, - рассказали сотрудники Россельхознадзора

Владельцам зараженной продукции объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, проведены 3 внеплановые проверки по факту хранения зараженной продукции, а также выданы предписания, на основании которых 2 тыс. куб. м было обеззаражено, остальное уничтожено или переработано.

Всего за год поставщикам леса из Бурятии был оформлен 4751 фитосанитарный сертификат

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