Общество 17.01.2025 в 15:58

Россиянам предложат новый способ защиты аккаунта на Госуслугах

Это будет упрощенная биометрия для дополнительной защиты аккаунта
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Текст: Служба информации "Номер один"
Россиянам предложат новый способ защиты аккаунта на Госуслугах

Правительство РФ в ближайший месяц предложит новое решение для дополнительной защиты личного кабинета на портале госуслуг - с использованием упрощенной биометрии, сообщили РИА Новости.

Сейчас в качестве дополнительного способа защиты аккаунта на Госуслугах можно использовать на выбор смс-код, уникальный одноразовый пароль из специального приложения или «стандартную» и «подтвержденную» биометрию.

- Новое решение позволит расширить доступ пользователей к инструментам защиты. Для регистрации упрощенной биометрии – в отличие от «стандартной» и «подтвержденной» – не нужны загранпаспорт или личный визит в банк. Достаточно сделать фото в защищенном приложении «Госуслуги биометрия» и активировать функцию по использованию биометрии в качестве второго фактора защиты в личном кабинете на портале, - сообщили в аппарате вице-премьера, руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Напомним, для повышения безопасности аккаунта на портале есть и другие инструменты – например, обязательная двухфакторная аутентификация, контрольный вопрос для восстановления пароля, уведомления о входе в учетную запись на электронную почту и другие.

Пользователи могут выбрать для себя любой вариант дополнительной защиты в разделе «Безопасность» на Госуслугах и поменять потом при желании.

Биометрия хранится в Единой биометрической системе (ЕБС). Это государственная цифровая платформа, на базе которой предоставляются различные услуги. Система позволяет гражданам полностью контролировать свои данные.

В личном кабинете на портале Госуслуг можно в любой момент проверить срок действия биометрии или удалить свои данные из ЕБС. Биометрия хранится в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидает периметра системы.

 

Фото: скриншот с портала «Госуслуги» gosuslugi.ru

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