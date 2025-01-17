Африканский Люцик попал на прием к ветеринарам Бурятии

Накануне в ветеринарной клинике Улан-Удэ оказался необычный пациент. Африканский карликовый еж по кличке Люцик пришел на обследование к местным ветеринарам.

- Маленькое, колючее создание с яркими, умными глазками пришло на ветеринарный осмотр перед долгожданной поездкой в Москву вместе со своими хозяевами, - рассказали в группе Городской ветеринарной станции.

Ветеринарный врач бережно осмотрел колючего пушистика, проверяя его здоровье и настроение.

- Показалось, что ежик чувствовал себя вполне комфортно: он вертелся, познавал обстановку и поджимал свои колючки. Хозяева с любовью и заботой наблюдали за процессом, - добавили ветеринары Улан-Удэ.

Фото: Городская ветеринарная станция