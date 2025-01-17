Школьники и студенты Бурятии могут принять участие в конкурсе социальной рекламы

Школьники и студенты Бурятии могут принять участие в Всероссийском конкурсе социальной рекламы «Сделать мир лучше!» (возрастное ограничение 6+). Им нужно будет нарисовать плакат или создать видеоролик длительностью одна минута, сообщает сайт «Все конкурсы и гранты».

Цель конкурса – создать условия и возможности для самореализации школьников и студентов через общественно-значимое творчество по созданию социальной рекламы, направленной на решение актуальных проблем современного общества.

Принять участие могут учащиеся образовательных учреждений 5-11 классов, а также студенты колледжей и ВУЗов в возрасте 15-19 лет.

Работы на конкурс принимаются по двум направлениям:

– Социальный плакат.

– Социальный видеоролик.

На конкурс представляются работы по следующим темам:

– Тема 2025 года – Год защитника Отечества;

– Стиль жизни – здоровье! – в рамках номинации принимаются работы, пропагандирующие здоровый образ жизни, правила соблюдения гигиены, увлечение спортом и др.;

– Взгляд в будущее – в рамках номинации принимаются работы, раскрывающие технологии и профессии будущего, способствующие улучшению нашего мира;

– Семья в сердце – в рамках номинации принимаются работы, посвященные семье и традиционным семейным ценностям, традициям, истории;

– Сделать мир лучше! – свободная тема.

За участие в конкурсе школьники и студенты получат сертификаты. Победители конкурса будут награждены дипломами I, II и III степени и памятными призами.

Более подробная информация – на сайте конкурса.

Возрастное ограничение 6+

Фото: loon.site