В Бурятии назвали самые востребованные профессии





Аналитики hh.ru, российского рекрутингового онлайн-ресурса, проанализировали более 43 тысяч вакансий, открытых в Бурятии в 2024 году, и выяснили, каких специалистов чаще всего искали работодатели.Топ-20 самых востребованных специалистов, для кого работодатели открыли в 2024 году наибольшее количество вакансий в Бурятии, с большим отрывом возглавили водители (5,8 тысяч предложений о работе).На втором месте — машинисты (2,6 тыс. вакансий), на третьем — продавцы-консультанты и продавцы-кассиры (2,2 тыс. вакансий).Любопытно, что в целом по России топ-3 отличается: самыми востребованными на рынке труда в стране оказались менеджеры по продажам и работе с клиентами, следом разместились продавцы и водители.Далее в десятке специалистов, на которых в минувшем году в Бурятии был массовый спрос, находятся менеджеры по продажам и менеджеры по работе с клиентами (2,1 тыс. вакансий), разнорабочие (1,5 тыс.), повара, пекари, кондитеры (1,1 тыс.), бухгалтеры, операторы call-центра и специалисты контактного центра, электромонтажники (по 0,9 тыс.), слесари, сантехники (0,8 тыс.).В двадцатку наиболее востребованных вошли также кладовщики, сварщики (по 0,8 тыс.), врачи (0,7 тыс.), уборщики, автослесари, автомеханики, администраторы, монтажники (по 0,6 тыс.), грузчики, упаковщики, комплектовщики, а также прорабы и мастера СМР (по 0,5 тыс.).Если говорить о специалистах, которых реже всего искали в 2024 году в Бурятии, то это комплаенс-менеджеры и гейм-дизайнеры, для которых за весь год в регионе открыли менее четырехсот предложений о работе.