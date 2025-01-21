Общество 21.01.2025 в 10:35
В Бурятии назвали самые востребованные профессии
Также названы специалисты, которых искали реже всего
Текст: Андрей Константинов
Аналитики hh.ru, российского рекрутингового онлайн-ресурса, проанализировали более 43 тысяч вакансий, открытых в Бурятии в 2024 году, и выяснили, каких специалистов чаще всего искали работодатели.
Топ-20 самых востребованных специалистов, для кого работодатели открыли в 2024 году наибольшее количество вакансий в Бурятии, с большим отрывом возглавили водители (5,8 тысяч предложений о работе).
На втором месте — машинисты (2,6 тыс. вакансий), на третьем — продавцы-консультанты и продавцы-кассиры (2,2 тыс. вакансий).
Любопытно, что в целом по России топ-3 отличается: самыми востребованными на рынке труда в стране оказались менеджеры по продажам и работе с клиентами, следом разместились продавцы и водители.
Далее в десятке специалистов, на которых в минувшем году в Бурятии был массовый спрос, находятся менеджеры по продажам и менеджеры по работе с клиентами (2,1 тыс. вакансий), разнорабочие (1,5 тыс.), повара, пекари, кондитеры (1,1 тыс.), бухгалтеры, операторы call-центра и специалисты контактного центра, электромонтажники (по 0,9 тыс.), слесари, сантехники (0,8 тыс.).
В двадцатку наиболее востребованных вошли также кладовщики, сварщики (по 0,8 тыс.), врачи (0,7 тыс.), уборщики, автослесари, автомеханики, администраторы, монтажники (по 0,6 тыс.), грузчики, упаковщики, комплектовщики, а также прорабы и мастера СМР (по 0,5 тыс.).
Если говорить о специалистах, которых реже всего искали в 2024 году в Бурятии, то это комплаенс-менеджеры и гейм-дизайнеры, для которых за весь год в регионе открыли менее четырехсот предложений о работе.
Топ-20 наиболее востребованных специалистов в Республике Бурятия, 2024 год
Топ-20 самых востребованных специалистов, для кого работодатели открыли в 2024 году наибольшее количество вакансий в Бурятии, с большим отрывом возглавили водители (5,8 тысяч предложений о работе).
На втором месте — машинисты (2,6 тыс. вакансий), на третьем — продавцы-консультанты и продавцы-кассиры (2,2 тыс. вакансий).
Любопытно, что в целом по России топ-3 отличается: самыми востребованными на рынке труда в стране оказались менеджеры по продажам и работе с клиентами, следом разместились продавцы и водители.
Далее в десятке специалистов, на которых в минувшем году в Бурятии был массовый спрос, находятся менеджеры по продажам и менеджеры по работе с клиентами (2,1 тыс. вакансий), разнорабочие (1,5 тыс.), повара, пекари, кондитеры (1,1 тыс.), бухгалтеры, операторы call-центра и специалисты контактного центра, электромонтажники (по 0,9 тыс.), слесари, сантехники (0,8 тыс.).
В двадцатку наиболее востребованных вошли также кладовщики, сварщики (по 0,8 тыс.), врачи (0,7 тыс.), уборщики, автослесари, автомеханики, администраторы, монтажники (по 0,6 тыс.), грузчики, упаковщики, комплектовщики, а также прорабы и мастера СМР (по 0,5 тыс.).
Если говорить о специалистах, которых реже всего искали в 2024 году в Бурятии, то это комплаенс-менеджеры и гейм-дизайнеры, для которых за весь год в регионе открыли менее четырехсот предложений о работе.
Топ-20 наиболее востребованных специалистов в Республике Бурятия, 2024 год
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