Общество 21.01.2025 в 10:45

За гололедом в Улан-Удэ наблюдают со спутника

Мониторинг помогает вовремя подсыпать опасные участки дорог
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Текст: Елена Кокорина
За гололедом в Улан-Удэ наблюдают со спутника

Мониторингом ситуации на дорогах города Улан-Удэ занимается отдел спутникого мониторинга Комбината городского хозяйства. Круглосуточно по камерам специалисты отслеживают неподсыпанные участки в городе и направляют туда «песочницы».

- Всю ночь посыпали улицы Улан-Удэ. Сейчас на линии трудятся восемь пескоразбрасывателей. Машины работают на ул. Бау Ямпилова, Борсоева, Лимонова, Солнечная, а также на БКМ, проспекте Строителей, в 100-ых кварталах и на Восточном. Участки на подсыпку регулярно обновляются, - сообщили в Комитете городского хозяйства.

Водителей призывают соблюдать дистанцию и скоростной режим, а пешеходов быть предельно осторожными.

Сообщить о необходимости подсыпать скользкий участок дороги можно тут: @dispmbukbu_bot

Фото: скриншот видео Комбинате городского хозяйства

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