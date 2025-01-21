За гололедом в Улан-Удэ наблюдают со спутника

Мониторингом ситуации на дорогах города Улан-Удэ занимается отдел спутникого мониторинга Комбината городского хозяйства. Круглосуточно по камерам специалисты отслеживают неподсыпанные участки в городе и направляют туда «песочницы».

- Всю ночь посыпали улицы Улан-Удэ. Сейчас на линии трудятся восемь пескоразбрасывателей. Машины работают на ул. Бау Ямпилова, Борсоева, Лимонова, Солнечная, а также на БКМ, проспекте Строителей, в 100-ых кварталах и на Восточном. Участки на подсыпку регулярно обновляются, - сообщили в Комитете городского хозяйства.

Водителей призывают соблюдать дистанцию и скоростной режим, а пешеходов быть предельно осторожными.

Сообщить о необходимости подсыпать скользкий участок дороги можно тут: @dispmbukbu_bot

Фото: скриншот видео Комбинате городского хозяйства