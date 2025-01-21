Гости из Монголии остались на границе Бурятии без мяса и молока

Накануне в пунктах пропуска МАПП «Кяхта» были выявлены нарушения законодательства в области ветеринарии. Граждане России и Монголии пытались ввезти 2 кг сырых костей крупного рогатого скота, 5 кг молочной продукции и 8 кг вареной говядины.

- Данную продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении. Это является нарушением Положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на границе и территории Евразийского экономического союза, - сообщили в Россельхознадзоре республики.

В отношении граждан Монголии и России было возбуждено 4 дела об административном правонарушении. Продукты изъяли и отправили обратно в Монголию.

Фото: loon.site