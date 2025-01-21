При разминировании в ДНР погиб боец из Бурятии

В Бурятии простятся с погибшим на СВО молодым бойцом. Ефрейтор Богидаев Александр Юрьевич погиб 4 января 2025 года в зоне проведения специальной военной операции в населённом пункте Старомайорское ДНР при выполнении боевой задачи по разминированию.

Александр родился 2 мая 2004 года в городе Кяхта. На протяжении многих лет посещал секцию по гиревому спорту и являлся неоднократным призером спортивных соревнований различного уровня.

После окончания школы поступил в Бурятский республиканский техникум строительных и промышленных технологий в с. Хоронхой, получил профессию "Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей" и «Тракторист машинист, машинист экскаватора, водитель погрузчика».

- Из воспоминаний друзей и близких Александр был, надёжным товарищем, никогда не подводил друзей и близких. Любил жизнь, был надёжной опорой в своей семье. В июне 2023 года был призван на военную службу в г. Чита. С 16 ноября 2023 года подписал контракт в/ч 63411 на должность старшего сапёра. С июня 2024 года выполнял боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Награждён медалью «Участнику специальной военной операции», - сообщают в группе Администрации Кяхтинского района.

У Александра остались любящие родители и сестры.

Фото: Администрация Кяхтинского района