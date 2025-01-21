В Улан-Удэ несанкционированные горки засыпают песком

В Улан-Удэ специалисты Комбината по благоустройству засыпают несанкционированные горки песком. Как сообщили в Комитете городского хозяйства мэрии, работы проводятся во всех районах города. Всего с начала зимы было подсыпано почти 30 опасных склонов.«Кататься с горок в несанкционированных местах категорически запрещено и опасно для жизни. Призываем родителей провести с детьми беседы о запрете катания на горках в неположенных местах. Обо всех опасных склонах сообщайте в ГИБДД», - обратились к горожанам в мэрии.