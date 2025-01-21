Общество 21.01.2025 в 13:57
В Улан-Удэ несанкционированные горки засыпают песком
Таким образом детей лишают возможности угодить под машину
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ специалисты Комбината по благоустройству засыпают несанкционированные горки песком. Как сообщили в Комитете городского хозяйства мэрии, работы проводятся во всех районах города. Всего с начала зимы было подсыпано почти 30 опасных склонов.
«Кататься с горок в несанкционированных местах категорически запрещено и опасно для жизни. Призываем родителей провести с детьми беседы о запрете катания на горках в неположенных местах. Обо всех опасных склонах сообщайте в ГИБДД», - обратились к горожанам в мэрии.
«Кататься с горок в несанкционированных местах категорически запрещено и опасно для жизни. Призываем родителей провести с детьми беседы о запрете катания на горках в неположенных местах. Обо всех опасных склонах сообщайте в ГИБДД», - обратились к горожанам в мэрии.
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