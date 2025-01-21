Общество 21.01.2025 в 14:13

В Бурятии расчистили от снега перевалы на федеральных дорогах

Как отмечают дорожники, в этом году зима оказалась аномально снежной
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии расчистили от снега перевалы на федеральных дорогах
Фото: ФКУ Упрдор «Южный Байкал»
В Бурятии подрядные организации ФКУ Упрдор «Южный Байкал» расчистили от снега и обработали противогололедными материалами дороги на перевалах Мандрик в Прибайкальском районе, а также Омулевка и Барской в Тарбагатайском районе.

Как отмечают дорожники, в этом году в Бурятии зима оказалась аномально теплой и снежной. За 12 дней января выпало уже 4 мм осадков при месячной норме в 5 мм, поэтому служба работает в режиме повышенной готовности. В первую очередь расчищаются и обрабатываются наиболее сложные и аварийно-опасные участки дороги – перевалы и спуски. На расчистку и обработку дорог по всей федеральной сети вышли все 107 единиц техники, задействован весь личный состав подрядных организаций.

ФКУ Упрдор «Южный Байкал» призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. В случае нештатной ситуации на трассе «Байкал» необходимо звонить по телефонам: 112 (единый номер экстренных служб) и дежурного Управления федеральных автодорог «Южный Байкал» +7(3012)-22-07-24.

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