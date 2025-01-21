В университете Бурятии открыли комнату матери и ребенка

Об открытии уютной комнаты для молодых мам и пап в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления сегодня рассказали в группе учебного заведения. В ней созданы все условия для комфортного пребывания студентов с маленькими детьми.

Это стало возможным благодаря победе во всероссийском конкурсе «Помоги маме учиться». Полученная субсидия в размере 670 тысяч рублей позволила провести качественный ремонт и приобрести необходимую мебель.

- На данный момент во ВСГУТУ обучаются 79 семей с детьми младше семи лет. Наша цель – создать комфортные условия для молодых родителей, чтобы они могли совмещать учёбу и заботу о детях без необходимости брать академический отпуск, – рассказала директор кампуса ВСГУТУ Алёна Чойропова.

Фото: ВСГУТУ