Житель Бурятии пытался поправить финансовое состояние за счет соседа

Крайне недовольный своим материальным положением житель Кабанского района Бурятии решил заработать на имуществе соседа. Обворовав ночью его участок, краденое он сдал в пункт металлолома.

54-летний пострадавший обратился в полицию.

- Преступление было совершено в сентябре прошлого года в условиях неочевидности. Ущерб составил 20 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался 21-летний односельчанин. Ночью он проник на принадлежащий заявителю участок с нежилым зимовьем, гаражом и хозяйственными постройками, срезал протянутый между некоторыми из них медный кабель и, взломав навесные замки, похитил из бани и кладовок имущество. Среди похищенного были алюминиевая 40-литровая фляга, десять алюминиевых кастрюль, два листа металла и другая подобная утварь, - рассказали в МВД республики.

Металлические изделия парень в мешке унес к себе домой в несколько подходов и спрятал в сарай и через месяц сдал в пункт приема металла.

- Следователю молодой человек объяснил, что таким образом в связи с отсутствием работы пытался поправить финансовое положение, - добавили в полиции и завели уголовное дело.

Фото: Номер один



