Общество 21.01.2025 в 15:21

Житель Бурятии пытался поправить финансовое состояние за счет соседа

Для этого он обокрал его кладовку и баню
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Текст: Елена Кокорина
Житель Бурятии пытался поправить финансовое состояние за счет соседа

Крайне недовольный своим материальным положением житель Кабанского района Бурятии решил заработать на имуществе соседа. Обворовав ночью его участок, краденое он сдал в пункт металлолома.

54-летний пострадавший обратился в полицию.

- Преступление было совершено в сентябре прошлого года в условиях неочевидности. Ущерб составил 20 тысяч рублей.
Подозреваемым оказался 21-летний односельчанин. Ночью он проник на принадлежащий заявителю участок с нежилым зимовьем, гаражом и хозяйственными постройками, срезал протянутый между некоторыми из них медный кабель и, взломав навесные замки, похитил из бани и кладовок имущество. Среди похищенного были алюминиевая 40-литровая фляга, десять алюминиевых кастрюль, два листа металла и другая подобная утварь, - рассказали в МВД республики.
Металлические изделия парень в мешке унес к себе домой в несколько подходов и спрятал в сарай и через месяц сдал в пункт приема металла.
- Следователю молодой человек объяснил, что таким образом в связи с отсутствием работы пытался поправить финансовое положение, - добавили в полиции и завели уголовное дело.

 Фото: Номер один


 

 

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