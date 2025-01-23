В Бурятии ждут падения цен на жилье

В Бурятии надулся огромный пузырь на рынке вторичной недвижимости. Республика стала одним из немногих субъектов в РФ, где новостройки оказались дешевле старого жилья. Эта ценовая аномалия в 2025 году может скорректироваться. Но не в виде роста цен на новостройки, а по траектории падения продаж старого жилья и скидок, которые наперегонки будут предлагать продавцы вместе с риелторами на старый жилфонд. Причем темпы коррекции этой странной региональной аномалии будут целиком зависеть от двух факторов – ставки ЦБ, которая может снизиться или, наоборот, увеличиться. А также от разрешения российско-украинского кризиса, что еще более снизит спрос на жилье, поскольку в этом случае небывалые ранее выплаты военнослужащим могут значительно сократиться.В 2025 году квартиру в России можно будет приобрести на треть дешевле рыночной стоимости. Такой прогноз в «Газете.ру» дал профессор Сергей Зайнуллин.Скидки на жилье в этом году, как ожидает эксперт, могут достигнуть 25 - 30%. Тем не менее соотношение цен, по словам Зайнуллина, сохранится. Лидерские позиции останутся за Москвой, где цены за «однушки» с текущих 12 млн рублей опустятся до 9 - 10 млн. Следом идут Сочи (стоимость снизится с 11 млн рублей до 8 - 9 млн) и Санкт-Петербург (с 7,5 млн рублей до 5,5 - 6 млн). Проценты по рыночной ипотеке в наступившем 2025 окажутся вдвое-втрое дороже арендной платы. При оформлении кредита на десять лет за квартиру стоимостью 9 млн рублей придется платить около 210 тыс. рублей ежемесячно, по льготной ипотеке — 100 тыс. рублей, прогнозирует Зайнуллин.«Рынок жилой недвижимости будет либо медленно сползать вниз, либо стремительно падать в зависимости от поведения государства, банков, застройщиков и покупателей», — отмечает он. На стоимость жилья повлияет комплекс причин: от пузыря на рынке жилья до крайне жестких условий по льготной ипотеке.Повышенный интерес ко вторичному жилью отчасти сформирован высоким ценовым разрывом между «вторичкой» и новостройками. До середины 2024 года эту диспропорцию частично компенсировала всеобщая льготная ипотека, которая позволяла купить квартиру по ставкам значительно ниже рыночных, но лишь на первичное жилье. С 1 июля и новостройки, и вторичное жилье поставлены почти в равные условия. Всеобщая льготная ипотека завершена, а главная из оставшихся льготных программ — Семейная — с 2025 года может отчасти перейти и на вторичный рынок.Кроме ужесточения условий по другим адресным программам поддержки покупок жилья, в Бурятии происходит стагнация в вопросе вывода новых проектов на продажу. Все это привело к снижению спроса. В Бурятии рынок пока держится за счет Дальневосточной ипотеки (ДВИ), но ее условия подходят лишь для небольшой части населения - молодых людей. Люди среднего возраста и старше, а именно они составляют львиную долю потенциальных покупателей нового жилья, в основном лишены возможности оформить ДВИ.В целом по РФ, несмотря на изменившиеся условия, ценовая диспропорция сохраняется: новостройки по-прежнему значительно дороже по цене «вторички». От 20% (по данным ЦИАН на конец 2024 года) до 57% по всей территории России (по данным Центробанка, подсчитанным по итогам третьего квартала этого года).В Бурятии же ситуация несколько иная. Цены на новостройки в Улан-Удэ выросли в 2024 году в среднем на 5 - 10%. На «вторичку» поднялись больше – на 10-15%, что ниже реальной инфляции. Цены колеблются в среднем в районе 130 - 140 тыс. рублей за квадратный метр в новостройках. Тогда как вторичное жилье подорожало до 160 - 170 тыс. рублей.- Не все покупатели могут рассчитывать на получение льготной ипотеки, и, соответственно, многие ориентируются на вторичный рынок, - говорит риелтор Наталья Бадмаева. Тем более что «вторичка» - это рынок, который в меньшей степени ориентируется на ипотеку. В 2024 году очень много покупателей было с «наличкой» - это родственники, получившие многомиллионные страховые выплаты. А также те, кто получил компенсации по ранениям – до 3 млн рублей. Правда если несколько лет назад на эти деньги можно было купить однокомнатную квартиру, то сейчас возможно приобрести лишь неблагоустроенное жилье.Как отмечают риелторы, региональный рынок в 2025 году целиком будет ориентироваться на главный фактор. Это выплаты тем, кто уехал на военную операцию на зарплаты под 280 тыс. рублей. Этот значительный контингент формирует мощный денежный навес над Бурятией, который оказался даже сильнее фактора повышения ставок. И пока он будет, цены на «вторичку» продолжат держаться. Но риски есть. Как для продавцов жилья, так и для покупателей.- Муж по контракту получал 280 тыс. рублей в месяц, а потом по здоровью возникли проблемы, он долго лечился в госпиталях, и его перевели в Бурятию. Больше он «за ленточку» не ездит, служит далеко в тылу. И зарплату стал получать в несколько раз меньше. А ведь мы рассчитывали на эти деньги, взяли кредиты, и теперь нам очень тяжело обслуживать их, - жалуется супруга одного из контрактников, по понятным причинам не называя свою фамилию.Наблюдатели сходятся во мнении, что главным фактором в республике, влияющим на жилищный рынок в 2025 году, может стать заключение соглашения о прекращении огня в зоне боевых действий в Украине при посредничестве нового американского президента Дональда Трампа. В этом случае может произойти серьезная разрядка международной напряженности, и часть мобилизованных и контрактников могут вернуть в народное хозяйство. Что теоретически уменьшит дефицит кадров во многих «мужских» профессиях. Бюджет сэкономит средства, но с другой стороны – зарплаты в народном хозяйстве заметно меньше, чем у контрактников. Соответственно, часть семей, которая сегодня живет богаче, чем многие другие семьи, привыкла к росту текущего потребления. И может столкнуться с необходимостью резкого сокращения потребления и проблемами по обслуживанию взятых ранее кредитов.Также в 2025 году на рынок будет влиять демографический фактор. Молодого поколения, рожденного в 90-е годы, становится все меньше (именно они могут рассчитывать на ипотеку ДВИ), число браков снижается. В целом демография осложняется тем, что продолжится старение населения и сокращение численности трудоспособного возраста, как и отток молодежи из Бурятии в крупные российские города, что также будет снижать совокупный спрос на жилье и двигать цены вниз.- То, что пузырь надулся, очевидно всем, цены не соответствуют никаким рыночным реалиям и здравому смыслу, когда они у нас сравнялись с Подмосковьем и Ленинградской областью. Жилищный пузырь лопнет, это однозначно, вопрос - когда это произойдет, - полагает улан-удэнский экономист Анатолий Думнов. Так что прогноз на 2025 год, который дал профессор Сергей Зайнуллин о скидках на жилье в 2025 году на 25%, может оказаться вполне реальным.