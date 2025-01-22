Общество 22.01.2025 в 15:45

В Бурятии зеков бросят на подъем сельского хозяйства

В агропромышленном секторе сейчас огромный дефицит рабочих рук
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии зеков бросят на подъем сельского хозяйства
Фото: архив «Номер один»
Одной из ключевых проблем агропромышленного комплекса Бурятии в республиканском Минсельхозе называют дефицит кадров. Для решения этого вопроса в министерстве ищут разные варианты, в том числе нестандартные. Так, были проведены встречи с представителями Федеральной службы исполнения наказаний. На них обсуждалось возможное сотрудничество между аграрными предприятиями и учреждениями ФСИН.

«Одной из инициатив стало привлечение ресурсов УФСИН к решению проблем нехватки рабочей силы в сельском хозяйстве. На сегодняшний день при УФСИН функционирует исправительный центр, где проживают порядка 200 человек. Все они задействованы в трудовой деятельности на благо одного из предприятий, успешно решая проблему дефицита кадров. Кроме того, уже ведется реализация проекта по созданию нового объекта исправительного центра, заключенные которого также будут работать на нужды одного из предприятий региона. Этот опыт предлагается использовать крупным агрохолдингам как эффективный способ решения кадрового вопроса», - сообщили сегодня в Минсельхозе РБ.

Также рассматривается возможность размещения производственного оборудования на территориях исправительных учреждений с использованием труда осужденных. Как считают в министерстве, таким образом предприятия смогут оптимизировать свои производственные процессы и получить гарантированную рабочую силу.

«Стоит отметить, что у самой ФСИН имеется собственное оборудование для переработки зерна в муку различных сортов, а также другие виды техники, которые могут быть полезны для аграрного сектора», - заявляют в Минсельхозе.

Одним из примеров успешного взаимодействия в министерстве назвали СПОК «Темник».

«Кооператив открыл цех по переработке грубой шерсти овец и производству технического войлока на территории колонии в Гусиноозерске. На предприятии создано 10 рабочих мест, что позволяет производить около 200 кг чистого войлока в смену», - сообщили чиновники.
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сельское хозяйство

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