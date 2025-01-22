Житель Бурятии снова отправится в тюрьму за кражу телефона

28-летнему жителю Улан-Удэ похоже придется снова отправиться за решетку за кражу. Найдя чужой телефон на улице, он переставил из него симку в свой гаджет и перевел деньги с мобильного банка.

Хозяйка телефона обратилась в полицию.

- 39-летняя женщина рассказала, что, возвращаясь поздним вечером из гостей на такси домой, утеряла телефон. А спустя несколько часов с её счёта были списаны 15 тысяч рублей.

Полицейские приступили к розыску и задержали злоумышленника. Им оказался 28-летний горожанин, - сообщили в МВД республики.

Молодой человек признался, что нашел гаджет у магазина, куда по дороге домой заезжала потерпевшая. Вынув из своей «находки» сим-карту, он вставил ее в свой телефон, через мобильный банк перевел деньги на свой счёт и потратил их. Телефон женщины продал прохожему.

- Отметим, что покупатель гаджета оперативниками установлен. Похищенное мобильное устройство у него уже изъято.

Также подчеркнем, что подозреваемый ранее уже был судим за аналогичные преступления. Нигде не работает.

Возбуждены уголовные дела, - добавили в полиции.

Фото: loon.site