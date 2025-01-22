Общество 22.01.2025 в 16:32

Житель Бурятии снова отправится в тюрьму за кражу телефона

Срок добавится и за перевод денег со счета
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Житель Бурятии снова отправится в тюрьму за кражу телефона

28-летнему жителю Улан-Удэ похоже придется снова отправиться за решетку за кражу. Найдя чужой телефон на улице, он переставил из него симку в свой гаджет и перевел деньги с мобильного банка.

Хозяйка телефона обратилась в полицию.

- 39-летняя женщина рассказала, что, возвращаясь поздним вечером из гостей на такси домой, утеряла телефон. А спустя несколько часов с её счёта были списаны 15 тысяч рублей.
Полицейские приступили к розыску и задержали злоумышленника. Им оказался 28-летний горожанин, - сообщили в МВД республики.

Молодой человек признался, что нашел гаджет у магазина, куда по дороге домой заезжала потерпевшая. Вынув из своей «находки» сим-карту, он вставил ее в свой телефон, через мобильный банк перевел деньги на свой счёт и потратил их. Телефон женщины продал прохожему.
- Отметим, что покупатель гаджета оперативниками установлен. Похищенное мобильное устройство у него уже изъято.
Также подчеркнем, что подозреваемый ранее уже был судим за аналогичные преступления. Нигде не работает.
Возбуждены уголовные дела, - добавили в полиции.

Фото: loon.site

 

Теги
кража

Все новости

Депутат горсовета Улан-Удэ отправится на СВО
22.01.2025 в 17:45
«Кричала от боли, просила помочь»
22.01.2025 в 17:16
В Улан-Удэ вновь объявили режим «черного неба»
22.01.2025 в 17:04
Улан-удэнцам объяснили странный вид подрезанных городских деревьев
22.01.2025 в 17:04
РАЛХ Бурятии «выжал» из БЛК долги за аренду лесных участков
22.01.2025 в 16:36
Житель Бурятии снова отправится в тюрьму за кражу телефона
22.01.2025 в 16:32
Пьяный житель Бурятии поставил на уши полицию
22.01.2025 в 16:15
Фермер из Бурятии помогает восстанавливать здоровье бойцов СВО
22.01.2025 в 15:46
В Бурятии зеков бросят на подъем сельского хозяйства
22.01.2025 в 15:45
Бурятия получит более 47 млн рублей дополнительно на поддержку НКО
22.01.2025 в 15:26
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 января

Читайте также
Депутат горсовета Улан-Удэ отправится на СВО
О своем решении Баир Раднаев сообщил в соцсетях
22.01.2025 в 17:45
«Кричала от боли, просила помочь»
Сибирячка обвинила пансионат в смерти матери
22.01.2025 в 17:16
В Улан-Удэ вновь объявили режим «черного неба»
В воздухе будут накапливаться вредные примеси
22.01.2025 в 17:04
Улан-удэнцам объяснили странный вид подрезанных городских деревьев
Чиновники уверяют, что обкорнали насаждения для их же пользы
22.01.2025 в 17:04
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru