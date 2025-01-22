Жителей Бурятии предупредили о новом способе мошенничества
У мошенников появилась новая схема мошенничества, которая затрагивает детей и их родителей. Информирует об этом Уполномоченный по правам ребенка в Республике Бурятия Наталья Ганькина, ссылаясь на МВД России.
Злоумышленники звонят мамам, папам, детям и представляются учителями или директорами школ. Далее они сообщают, что нужно обновить данные учащегося, и просят назвать код, который пришёл в SMS-сообщении. Его используют для получения доступа к «Госуслугам» или к другим важным личным данным для последующих мошеннических действий.
Чтобы защитить себя от мошенников граждан призывают не передавать третьим лицам коды, которые приходят на ваш телефон. Педагоги и специалисты других организаций никогда не запрашивают такую информацию.
Если звонок поступил с незнакомого номера, его стоит сбросить и перезвонить в школу по официальным контактам. Для достоверности мошенники могут использовать технологии по подмене номера. В этом случае также будет верным прервать разговор и позвонить по записанному у вас контакту.
На телефоне ребенка можно установить запрет на звонки с незнакомых номеров. Также помогают приложения родительского контроля.
Кроме того, детям важно регулярно рассказывать о грамотном поведении в сети и по телефону.
В МВД приводят несколько актуальных преступных схем, на которые стоит обратить внимание:
Мошенники создают в мессенджерах фальшивые аккаунты от имени игровых блогеров и предлагают ребёнку купить что-либо внутри игры по сниженной цене. После согласия просят ввести данные банковских карт родителей.
Преступники взламывают или копируют аккаунты простых людей, чтобы попытаться взять деньги в долг; звонят или пишут подростку и просят оказать услуги курьера: лично забрать деньги у одного человека и перевести их на банковский счёт другого; присылают сообщение от знакомого, который просит проголосовать за ребёнка в конкурсе на каком-либо сайте. После перехода по ссылке можно потерять доступ к учётной записи, допустим, на «Госуслугах».
Будьте внимательны, чтобы не попасться на уловки мошенников! Берегите себя и детей!
Фото: loon.site