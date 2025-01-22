Общество 22.01.2025 в 18:05

Жителей Бурятии предупредили о новом способе мошенничества

Теперь в схеме аферистов фигурируют учителя
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Текст: Елена Кокорина
Жителей Бурятии предупредили о новом способе мошенничества

У мошенников появилась новая схема мошенничества, которая затрагивает детей и их родителей. Информирует об этом Уполномоченный по правам ребенка в Республике Бурятия Наталья Ганькина, ссылаясь на МВД России.

Злоумышленники звонят мамам, папам, детям и представляются учителями или директорами школ. Далее они сообщают, что нужно обновить данные учащегося, и просят назвать код, который пришёл в SMS-сообщении. Его используют для получения доступа к «Госуслугам» или к другим важным личным данным для последующих мошеннических действий.

 Чтобы защитить себя от мошенников граждан призывают не передавать третьим лицам коды, которые приходят на ваш телефон. Педагоги и специалисты других организаций никогда не запрашивают такую информацию.

Если звонок поступил с незнакомого номера, его стоит сбросить и перезвонить в школу по официальным контактам. Для достоверности мошенники могут использовать технологии по подмене номера. В этом случае также будет верным прервать разговор и позвонить по записанному у вас контакту.

На телефоне ребенка можно установить запрет на звонки с незнакомых номеров. Также помогают приложения родительского контроля.

Кроме того, детям важно регулярно рассказывать о грамотном поведении в сети и по телефону.

В МВД приводят несколько актуальных преступных схем, на которые стоит обратить внимание:

Мошенники создают в мессенджерах фальшивые аккаунты от имени игровых блогеров и предлагают ребёнку купить что-либо внутри игры по сниженной цене. После согласия просят ввести данные банковских карт родителей.

Преступники взламывают или копируют аккаунты простых людей, чтобы попытаться взять деньги в долг; звонят или пишут подростку и просят оказать услуги курьера: лично забрать деньги у одного человека и перевести их на банковский счёт другого; присылают сообщение от знакомого, который просит проголосовать за ребёнка в конкурсе на каком-либо сайте. После перехода по ссылке можно потерять доступ к учётной записи, допустим, на «Госуслугах».

Будьте внимательны, чтобы не попасться на уловки мошенников! Берегите себя и детей!

Фото: loon.site

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