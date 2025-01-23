Общество 23.01.2025 в 10:19

Читинский переезд в Улан-Удэ оставят для пешеходов

Для автомобилистов сделают новый четырехполосный путепровод
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Текст: Андрей Константинов
Читинский переезд в Улан-Удэ оставят для пешеходов
Фото: архив «Номер один»
Проект нового путепровода, который придет на замену Читинскому переезду, получил положительное заключение. Об этом сообщили в Госэкспертизе Бурятии.

Как рассказали в ведомстве, проект нового автомобильного проезда под железной дорогой предусматривает переустройство 445 метров магистральной улицы. Начало трассы определено на ул. Революции 1905 года в районе дома № 11. Конец трассы расположен на ул. Трактовая в районе дома №13.

В проекте предусмотрены 4 полосы движения транспорта, по 2 полосы в каждую сторону. Высота проезда для автотранспорта составит 5 метров.

Существующий Читинский переезд шириной 6 метров останется в эксплуатации и будет служить для пешеходов – там обустроят тротуары.

Путепровод для движения железнодорожных составов над автомобильной дорогой будет представлять собой корытообразное железобетонное сооружение длиной более 53 метров.

В ходе строительства путепровода на этом участке также будет полностью переложена ливневая канализация, демонтированы и заново проложены сети наружного освещения, линии и сооружения связи, сети водоснабжения и канализации, а также другие коммуникации.

Сметная стоимость строительства составит около 1,8 млрд. рублей. 95% из них предполагается получить из федерального бюджета, 5% – из бюджета Бурятии.

Теги
движение путепровод

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