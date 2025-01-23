Читинский переезд в Улан-Удэ оставят для пешеходов

Проект нового путепровода, который придет на замену Читинскому переезду, получил положительное заключение. Об этом сообщили в Госэкспертизе Бурятии.Как рассказали в ведомстве, проект нового автомобильного проезда под железной дорогой предусматривает переустройство 445 метров магистральной улицы. Начало трассы определено на ул. Революции 1905 года в районе дома № 11. Конец трассы расположен на ул. Трактовая в районе дома №13.В проекте предусмотрены 4 полосы движения транспорта, по 2 полосы в каждую сторону. Высота проезда для автотранспорта составит 5 метров.Существующий Читинский переезд шириной 6 метров останется в эксплуатации и будет служить для пешеходов – там обустроят тротуары.Путепровод для движения железнодорожных составов над автомобильной дорогой будет представлять собой корытообразное железобетонное сооружение длиной более 53 метров.В ходе строительства путепровода на этом участке также будет полностью переложена ливневая канализация, демонтированы и заново проложены сети наружного освещения, линии и сооружения связи, сети водоснабжения и канализации, а также другие коммуникации.Сметная стоимость строительства составит около 1,8 млрд. рублей. 95% из них предполагается получить из федерального бюджета, 5% – из бюджета Бурятии.