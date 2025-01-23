Житель Бурятии три года носил в себе огромные камни

Три года мучений жителя Бурятии остались позади, благодаря успешно проведенной операцией «золотыми» руками врачей РКБ. Урологи больницы помогли мужчине избавиться от множественных и крупных камней в почке всего за одну операцию.

62-летний житель Бурятии страдал от мочекаменной болезни около трех лет, но, как это часто бывает, к врачам не обращался и лечение не получал. В момент, когда боль достигла своего апогея, в левой почке мужчины обнаружили не один, а сразу несколько крупных камней.

- Сложность случая заключалась не только в количестве камней, но и в их расположении внутри почки. Ранее для их удаления потребовались бы две-три операции. Но в прошлом году мы прошли обучение по комбинированной эндоскопической интраренальной хирургии, а больницей было закуплено необходимое оборудование. Поэтому в данном случае решили применить новый метод, - прокомментировал заведующий урологическим отделением РКБ им. Н.А. Семашко Иван Проненко.

Суть методики заключается в удалении камней не через один, а два доступа: хирурги выполнили небольшой разрез в поясничной области, через него ввели нефроскоп, а со стороны наружного отверстия мочеиспускательного канала ввели инструмент, который также дошел до почки. Под разрушающим действием лазерной энергии урологи успешно раздробили все камни. Впервые проведенная в Бурятии операция по новому методу прошла в штатном режиме.

- Послеоперационной период прошел гладко. Один из плюсов хирургии нового поколения в малотравматичности и минимальной инвазивности. Пациент был выписан домой через несколько дней в удовлетворительном состоянии и с огромной благодарностью. Три года мучений остались позади, - добавили в РКБ.

Фото: loon.site