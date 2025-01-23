В Бурятии росгвардейцы задержали сборщиков конопли на колесах

Сегодня ночью правоохранителям удалось задержать группу сборщиков конопли. Информация о подозрительном автомобиле, который выехал с поля на федеральную трассу и поехал в сторону села Тарбагатай, поступила от неизвестного.

Водитель автомобиля, увидев патруль ДПС, прибавил скорость и попытался скрыться.

- Получив сообщение о подозрительном автомобиле, экипаж Росгвардии заблокировал автомобиль на выезде из райцентра. В салоне машины был обнаружен полиэтиленовый пакет с травянистой массой и запахом дикорастущей конопли. Водитель и пассажиры автомобиля были задержаны, - рассказали в Росгвардии республики.

Экспертиза установила, что содержимое пакета является наркотическим веществом «каннабис», общей массой свыше 500 граммов.

- Один из задержанных, 36-летний житель Заиграевского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, сознался, что растение собрал для личного употребления. По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело, - добавили в ведомстве.

Фото: Росгвардия РБ