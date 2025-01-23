Общество 23.01.2025 в 12:40
В Бурятии помогли потерявшему слух бойцу
Теперь жилье ветерана оборудовано все необходимым
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии филиал фонда «Защитники Отечества» помог бойцу СВО, потерявшему слух после ранения. Его дом в Тункинском районе был адаптирован под нужды ветерана боевых действий.
Как рассказали в фонде, жилье участника спецоперации оборудовали всем необходимым — от датчиков воды и дыма до системы Умный дом. Теперь у ветерана появилась специализированная кухонная мебель с учетом индивидуальных потребностей, стол с возможностью изменения высоты и много новых приспособлений. Кроме этого, в доме установили душевой поддон с ограждением и душевой системой.
«Выражаю огромную благодарность фонду «Защитники Отечества» за поддержку и оказываемую помощь в решении проблемных вопросов, а также проведение адаптации моего дома. Новая кухня мне очень нравится. Она удобная и многофункциональная. Я с удовольствием готовлю сам для своей семьи» - поблагодарил ветеран СВО Тимофей Шагдуров.
Мужчину мобилизовали на спецоперацию в 2022 году. Он служил в 5-й танковой бригаде. При выполнении боевых задач получил тяжелое ранение в голову, после чего его уволили из армии по состоянию здоровья.
Сейчас на постоянной связи с ветераном находится социальный координатор Эржена Будаева. Она оказала содействие в оформлении направления и консультации врача-сурдолога для включения программу реабилитации медико-социальной экспертизы. После чего, филиал фонда «Защитники Отечества» подал заявку в СФР на приобретение современного слухового аппарата с доплатой к денежному сертификату.
Принять участие в программе фонда по адаптации жилья могут ветераны СВО с инвалидностью по зрению, слуху и тяжелым нарушениям опорно-двигательных функций. Для этого необходимо обратиться к социальному координатору в районе проживания.
Как рассказали в фонде, жилье участника спецоперации оборудовали всем необходимым — от датчиков воды и дыма до системы Умный дом. Теперь у ветерана появилась специализированная кухонная мебель с учетом индивидуальных потребностей, стол с возможностью изменения высоты и много новых приспособлений. Кроме этого, в доме установили душевой поддон с ограждением и душевой системой.
«Выражаю огромную благодарность фонду «Защитники Отечества» за поддержку и оказываемую помощь в решении проблемных вопросов, а также проведение адаптации моего дома. Новая кухня мне очень нравится. Она удобная и многофункциональная. Я с удовольствием готовлю сам для своей семьи» - поблагодарил ветеран СВО Тимофей Шагдуров.
Мужчину мобилизовали на спецоперацию в 2022 году. Он служил в 5-й танковой бригаде. При выполнении боевых задач получил тяжелое ранение в голову, после чего его уволили из армии по состоянию здоровья.
Сейчас на постоянной связи с ветераном находится социальный координатор Эржена Будаева. Она оказала содействие в оформлении направления и консультации врача-сурдолога для включения программу реабилитации медико-социальной экспертизы. После чего, филиал фонда «Защитники Отечества» подал заявку в СФР на приобретение современного слухового аппарата с доплатой к денежному сертификату.
Принять участие в программе фонда по адаптации жилья могут ветераны СВО с инвалидностью по зрению, слуху и тяжелым нарушениям опорно-двигательных функций. Для этого необходимо обратиться к социальному координатору в районе проживания.
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