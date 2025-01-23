Общество 23.01.2025 в 16:00

В Бурятии женщина прожила без паспорта 30 лет

Вспомнила она об этом недоразумении лишь к пенсии
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии женщина прожила без паспорта 30 лет

В Гусиноозерске женщина более 30 лет – с 1993 года – прожила без паспорта. Когда-то давным-давно она потеряла документ, а вот восстанавливать не спешила.

Только сейчас она обратилась в Гусиноозерский городской суд с заявлением об установлении факта постоянного проживания на территории РФ.

В суде установили, что родилась беззаботная гражданка в Гусиноозерске. Получила паспорт в 1984 году, однако спустя 9 лет его потеряла при неизвестных обстоятельствах и с тех пор даже не пыталась восстановить свое удостоверение личности.

- На данный момент паспорт гражданина Российской Федерации необходим ей для оформления пенсии и обращения в медицинское учреждение за помощью. Решением суда заявление гражданки было удовлетворено, - рассказывают в паблике «Весь Гусиноозерск» ссылаясь на местный суд.

Фото: loon.site

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