В Бурятии женщина прожила без паспорта 30 лет

В Гусиноозерске женщина более 30 лет – с 1993 года – прожила без паспорта. Когда-то давным-давно она потеряла документ, а вот восстанавливать не спешила.

Только сейчас она обратилась в Гусиноозерский городской суд с заявлением об установлении факта постоянного проживания на территории РФ.

В суде установили, что родилась беззаботная гражданка в Гусиноозерске. Получила паспорт в 1984 году, однако спустя 9 лет его потеряла при неизвестных обстоятельствах и с тех пор даже не пыталась восстановить свое удостоверение личности.

- На данный момент паспорт гражданина Российской Федерации необходим ей для оформления пенсии и обращения в медицинское учреждение за помощью. Решением суда заявление гражданки было удовлетворено, - рассказывают в паблике «Весь Гусиноозерск» ссылаясь на местный суд.

Фото: loon.site