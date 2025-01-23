Общество 23.01.2025 в 17:12
В Бурятии упростили получение льготной ипотеки
Речь идет об участниках программы «Дальневосточный гектар»
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии упростили получение льготной дальневосточной ипотеки для участников программы «Дальневосточный гектар». Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.
«Теперь на дальневосточном гектаре можно воспользоваться дальневосточной ипотекой 2% и построить дом без ограничения по возрасту и семейному положению участника. Заявление на получение дальневосточного гектара участниками СВО будут рассматриваться в приоритетном порядке. Также в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий запрет на прекращение договора безвозмездного пользования земельным участком с гражданином, находящимся на СВО. Ждем принятия этой важной поправки», - рассказал Алексей Цыденов.
Всего на сегодня по новым правилам принято 680 заявок от участников программы «Дальневосточный гектар» на получение льготной ипотеки. Уже выдан 91 ипотечный кредит на сумму более 501 млн рублей.
Как отметил глава Бурятии, «банки сейчас усложнили возможность получения дальневосточной ипотеки под 2%, но всё же она есть и на Дальневосточный гектар работает».
В Бурятии в общей сложности заключено 3711 договоров безвозмездного пользования «Дальневосточным гектаром», общая площадь всех предоставленных участков составляет около 4-х тысяч га. Наиболее востребованные земли расположены в Кабанском, Тарбагатайском, Кяхтинском, Прибайкальском, Иволгинском и Селенгинском районах.
1803 получателей дальневосточного гектара определились с видом разрешенного использования. Землю на территории Бурятии берут, как правило, для строительства жилья и сельскохозяйственного производства. Несколько дальневосточных гектаров получено для реализации туристических и предпринимательских проектов.
Программа «Дальневосточный гектар» действует в Бурятии с 1 августа 2019 года. Она предоставляет возможность бесплатно получить до 1 гектара земли. Подать заявление на получение дальневосточного гектара граждане могут в ФИС «На Дальний Восток» (посредством авторизации заявителя на Едином портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru). По вопросам получения гектара и условий жители Бурятии могут обратиться в Минимущество РБ, а также в районные администрации, по оформлению дальневосточной ипотеки для строительства жилья - в банки.
«Теперь на дальневосточном гектаре можно воспользоваться дальневосточной ипотекой 2% и построить дом без ограничения по возрасту и семейному положению участника. Заявление на получение дальневосточного гектара участниками СВО будут рассматриваться в приоритетном порядке. Также в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий запрет на прекращение договора безвозмездного пользования земельным участком с гражданином, находящимся на СВО. Ждем принятия этой важной поправки», - рассказал Алексей Цыденов.
Всего на сегодня по новым правилам принято 680 заявок от участников программы «Дальневосточный гектар» на получение льготной ипотеки. Уже выдан 91 ипотечный кредит на сумму более 501 млн рублей.
Как отметил глава Бурятии, «банки сейчас усложнили возможность получения дальневосточной ипотеки под 2%, но всё же она есть и на Дальневосточный гектар работает».
В Бурятии в общей сложности заключено 3711 договоров безвозмездного пользования «Дальневосточным гектаром», общая площадь всех предоставленных участков составляет около 4-х тысяч га. Наиболее востребованные земли расположены в Кабанском, Тарбагатайском, Кяхтинском, Прибайкальском, Иволгинском и Селенгинском районах.
1803 получателей дальневосточного гектара определились с видом разрешенного использования. Землю на территории Бурятии берут, как правило, для строительства жилья и сельскохозяйственного производства. Несколько дальневосточных гектаров получено для реализации туристических и предпринимательских проектов.
Программа «Дальневосточный гектар» действует в Бурятии с 1 августа 2019 года. Она предоставляет возможность бесплатно получить до 1 гектара земли. Подать заявление на получение дальневосточного гектара граждане могут в ФИС «На Дальний Восток» (посредством авторизации заявителя на Едином портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru). По вопросам получения гектара и условий жители Бурятии могут обратиться в Минимущество РБ, а также в районные администрации, по оформлению дальневосточной ипотеки для строительства жилья - в банки.