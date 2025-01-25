В Бурятии настала несладкая жизнь

За десять месяцев 2024 года, по данным Росстата, шоколад в стране подорожал на 9%. Однако в конце года рост ускорился. Так, стандартная шоколадная плитка сорта «Молочный» за год подорожала в сетях Улан-Удэ с 90 - 100 до 140 рублей. При этом вес изделия снизился со 90 - 100 до 70 - 80 граммов. Это вызвало смещение спроса граждан на покупку шоколада с минимальным содержанием какао-бобов и продуктов с приближающимися к окончанию сроками годности. А это может нести угрозу для здоровья сладкоежек, отмечают медики Бурятии.Россия какао-бобы не выращивает, а импортирует. Уже несколько лет главные мировые производители какао-бобов сталкиваются с большими проблемами: длительная засуха снижала урожайность, а сменяющие ее ливни вызвали проблемы с хранением - какао-бобы начали покрываться плесенью.В 2024 году биржевые цены на какао поднимались до 11,2 тыс. долларов за тонну, хотя еще в начале 2023-го, когда цены были в норме, за тонну давали 2,5 тыс. долларов. Чуть более чем за год произошел рост в 4,5 раза!Свою лепту в удорожание какао-бобов внес Евросоюз. Он принял новый закон по борьбе с уничтожением лесов, который запретил поставки какао-бобов, произведенных на территориях, где до этого были вырублены деревья. Производители не могут теперь расширять плантации и насыщать рынок. Дефицит нарастает. Рост цен на какао-бобы ударил по сладкоежкам Бурятии.- В 2024 году у нас уменьшились продажи качественного шоколада горьких сортов с содержанием какао-бобов в 70%, все больше продается шоколад с добавками, - говорит директор небольшого продовольственного магазина в Улан-Удэ Александр. - Для населения главным критерием остается цена продукта, а потом качество.При этом шоколадки, даже с добавлением пальмового масла (продлевающего срок хранения товара. - Прим. ред.), весьма чувствительны к перепадам температур, особенно летом, и нередко покрываются белой плесенью. Поэтому продавцы стараются быстрее избавиться от залежалого товара.Наибольшую опасность, по мнению специалистов, представляет поражение шоколада афлатоксином М1. По данным Роспотребнадзора по РБ, он относится к группе высокотоксичных соединений, являющихся особо опасными природными загрязнителями продовольственного сырья пищевых продуктов, и поражает в основном печень.Нередко он попадает в шоколад через недостаточно проверенное сырье (например, какао-бобы или чаще всего арахис или фундук. - Прим. ред.), поэтому содержание афлатоксина жестко нормируется и в ходе выборочных проверок определяется контролирующим ведомством. Причем чем дольше лежит на прилавке шоколад, тем большая концентрация афлатоксина может в нем обнаружиться.Именно поэтому жители Бурятии замечают: львиная доля шоколадных плиток выпущена от полугода и до десяти месяцев.Естественно, когда сроки годности подходят к концу, товар убирают. Но чаще всего это реализуется по разного рода «акциям». 90% потребителей не смотрят на сроки годности. А они таковы: темного шоколада - до двух лет, молочного - 12 месяцев, шоколада с добавками - шесть месяцев. Если же в плитках вообще нет какао-бобов, то сроки могут снижаться до трех месяцев и меньше.Специалисты не рекомендуют жителям Бурятии покупать шоколад с истекающим сроком годности, особенно тот, который содержит дробленый фундук или арахис.Чем дольше шоколад лежит на полках, тем больше шансов на размножение вредных афлатоксинов (если они попали в продукт на стадии изготовления сырья. - Прим. ред.).Жители Бурятии отмечают, что в западных регионах шоколад на полки обычно поступает свежим. В Бурятию же товар везут долго. Кроме того, региональные супермаркеты, чтобы получить в Москве максимальные скидки на портящийся через 12 месяцев товар, завозят его больше, и он залеживается и продается месяцами. Либо на стадии закупа берут близкие к просрочке и очень дешевые партии товара. Зная, что населению можно будет быстро реализовать товар по пресловутым «акциям».В целом специалисты отмечают, что шоколад - высококалорийный продукт, и ежедневное употребление его в пищу должно ограничиваться. Врач-кардиолог Туяна Будадариева считает, что «шоколад в целом трудно назвать полезным, с точки зрения здорового питания данный десерт лучше вообще исключить из своего меню либо ограниченно употреблять темные сорта шоколада».Это позволит если не сделать фигуру более стройной, то, по крайней мере, уменьшить содержание сахара в крови, что является одной из серьезнейших проблем у современных жителей Бурятии, приводящей к диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям. Тем более что и, собственно, шоколада в плитках остается все меньше, а его место занимают разного рода заменители, которыми производители стараются уменьшить свои издержки.