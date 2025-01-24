За спил семи сосен житель Бурятии получил год лишения свободы

За незаконную рубку леса в крупном размере сельского жителя Заиграевского района Бурятии суд приговорил к одному году лишения свободы, но позже заменил его на принудительные работы. Автомобиль с прицепом и другое имущество у него конфисковали.

В сентябре 2024 года 34-летний житель села Унэгэтэй прибыл в Заиграевское участковое лесничество на своем автомобиле марки «УАЗ».

- Не имея документов и разрешения на заготовку лесных насаждений, бензопилой он спилил семь жизнеспособных сосен общим объемом более 5 кубических метров, причинив лесному фонду ущерб в размере 137 тыс. рублей. Распилил деревья на чурки и сложил в прицеп. Действия виновного были пресечены работниками лесничества, - рассказали в прокуратуре республики.

Суд назначил виновному 1 год лишения свободы, но затем заменил его на принудительные работы на тот же срок с удержанием в доход государства 5% зарплаты.

- Транспортное средство, бензопила, незаконно спиленная древесина были конфискованы в доход государства. По иску прокурора с осужденного взыскана сумма нанесенного преступлением вреда, - добавили в ведомстве.

Фото: loon.site