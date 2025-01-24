Общество 24.01.2025 в 15:45
«Вместо подбородка у меня дырка»
Пациентка хотела избавиться от морщин — теперь у нее изуродовано лицо
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирске пациентка обвинила клинику в неудачной пластической операции. Как сообщает КП-Новосибирск, 49-летняя Наталья приехала на операцию из Владивостока:
- У меня в 2022 году уже были заметны возрастные изменения кожи, морщины. А я так мечтала, что приду красивой на первую школьную линейку своей маленькой дочки. Ради этой мечты и решилась на пластику, - рассказала Наталья. – Муж очень переживал за меня, но я показывала ему примеры удачных пластик, говорила, что все будет хорошо.
Владивостокская пациентка тщательно выбирала, где будет оперироваться: смотрела работы хирургов со всей страны, читала отзывы, встречалась с женщинами, которые уже сделали аналогичные процедуры. В итоге выбор пал на сибирского доктора.
- Мне должны были сделать фейслифтинг (подтяжку лица). Изначально за операцию просили около миллиона рублей. Чтобы оплатить процедуру, копила нужную сумму почти год. Но в итоге пришлось платить на 300 тысяч больше: обошлась операция мне в 1,38 миллиона рублей, - говорит Наталья.
Дату операции в клинике тоже изменили: ее провели на две недели позже. Да и оперировал не тот хирург, которого выбрала Наталья:
- Без согласования с пациенткой операцию вместе с хирургом проводил его ученик. Персонал клиники и этот ученик не скрывали данный факт, заявляли, что «надо же молодым хирургам на ком-то учиться», - объясняет Наталья.
То, что «учеба» прошла неудачно, стало ясно уже через сутки:
- На перевязке ученики хирурга сказали, что у меня побелела кожа на подбородке, но, мол, ничего страшного, это «ишемийка», - вспоминает Наталья. – Но когда на пятый день мне сняли повязку, и я попросила сфотографировать на телефон свой подбородок, то увидела там сильнейшее воспаление – это уже начался некроз.
На реабилитацию ушло еще 230 тысяч рублей, но без толку: у пациентки появились свищи, из-за которых сильно болел подбородок.
Свищи стали не единственной проблемой: у женщины над левым глазом начала нависать кожа, на щеках с обеих сторон появились «валики». Не помогла и повторная операция в той же клинике: за нее пациентка заплатила еще 63 тысячи. Наталья написала претензию в клинику, потребовала вернуть деньги за обе операции. На что получила официальный ответ (документ есть в распоряжении редакции):
- Предлагаем вам принять участие в заседании врачебной комиссии. К работе комиссии будет привлечен независимый эксперт по вопросам качества оказания медицинской помощи по профилю «пластическая хирургия».
Наталья явилась на комиссию, но никаких вариантов, как исправить последствия пластики, клиника ей не предложила.
- Сейчас у пациентки продолжаются боли в подбородке. Ситуация осложняется тем, что на шее и подбородке нет тканей для того, чтобы исправить работу хирурга, - говорит юрист Ульяна Захарова. - Мы планируем обратиться в ближайшее время в Следственный комитет.
- У меня в 2022 году уже были заметны возрастные изменения кожи, морщины. А я так мечтала, что приду красивой на первую школьную линейку своей маленькой дочки. Ради этой мечты и решилась на пластику, - рассказала Наталья. – Муж очень переживал за меня, но я показывала ему примеры удачных пластик, говорила, что все будет хорошо.
Владивостокская пациентка тщательно выбирала, где будет оперироваться: смотрела работы хирургов со всей страны, читала отзывы, встречалась с женщинами, которые уже сделали аналогичные процедуры. В итоге выбор пал на сибирского доктора.
- Мне должны были сделать фейслифтинг (подтяжку лица). Изначально за операцию просили около миллиона рублей. Чтобы оплатить процедуру, копила нужную сумму почти год. Но в итоге пришлось платить на 300 тысяч больше: обошлась операция мне в 1,38 миллиона рублей, - говорит Наталья.
Дату операции в клинике тоже изменили: ее провели на две недели позже. Да и оперировал не тот хирург, которого выбрала Наталья:
- Без согласования с пациенткой операцию вместе с хирургом проводил его ученик. Персонал клиники и этот ученик не скрывали данный факт, заявляли, что «надо же молодым хирургам на ком-то учиться», - объясняет Наталья.
То, что «учеба» прошла неудачно, стало ясно уже через сутки:
- На перевязке ученики хирурга сказали, что у меня побелела кожа на подбородке, но, мол, ничего страшного, это «ишемийка», - вспоминает Наталья. – Но когда на пятый день мне сняли повязку, и я попросила сфотографировать на телефон свой подбородок, то увидела там сильнейшее воспаление – это уже начался некроз.
На реабилитацию ушло еще 230 тысяч рублей, но без толку: у пациентки появились свищи, из-за которых сильно болел подбородок.
- Хирургу в другой клинике пришлось вытаскивать из раны скопление ниток: он был в ужасе, как вообще можно было так провести операцию, - возмущается Наталья. – У меня теперь дырка вместо подбородка, изуродовано лицо!
Свищи стали не единственной проблемой: у женщины над левым глазом начала нависать кожа, на щеках с обеих сторон появились «валики». Не помогла и повторная операция в той же клинике: за нее пациентка заплатила еще 63 тысячи. Наталья написала претензию в клинику, потребовала вернуть деньги за обе операции. На что получила официальный ответ (документ есть в распоряжении редакции):
- Предлагаем вам принять участие в заседании врачебной комиссии. К работе комиссии будет привлечен независимый эксперт по вопросам качества оказания медицинской помощи по профилю «пластическая хирургия».
Наталья явилась на комиссию, но никаких вариантов, как исправить последствия пластики, клиника ей не предложила.
- Сейчас у пациентки продолжаются боли в подбородке. Ситуация осложняется тем, что на шее и подбородке нет тканей для того, чтобы исправить работу хирурга, - говорит юрист Ульяна Захарова. - Мы планируем обратиться в ближайшее время в Следственный комитет.
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