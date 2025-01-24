Три дня центр города Улан-Удэ будет сидеть без света

На следующей неделе в связи с проведением плановых работ будет отключена электроэнергия в нескольких домах Советского района. Предупреждение об этом появилось накануне в телеграмм-канале местной администрации.

В понедельник, 27 января отключение электроэнергии по адресам пр. Победы 14, пр. Победы 11-14, 11а ул. Димитрова 1-4 и ул. Фрунзе 2 планируется с 10 до 16 часов;

По адресам СНТ «Судостроитель», ул. Флотская, ул. Мирная, ул. Земляничная, ул. Новая, СНТ «Дружба» и СНТ «20 лет Победы» - с 10 до 17 ч.

Во вторник, 28 января, с 10 до 16 часов без электричества останутся: мкр. Исток ул. Мирная 2-69, ул. Онежская 1-41, Переулок Мирный 1-6, ул. Светлогорская 1-6, ул. Еравнинская 20, ул. Цолгинская 15-47, 9а и ул. Снежная 8-25, 10а.

В среду, 29 января, с 10 до 12 часов под отключение попадают жители улиц Бастионная, Стольная, Былинная и Бесконечная;

с 10 до 16 часов – ул. Рогозинского.

Фото: loon.site