Общество 28.01.2025 в 15:27
«Чувствовала себя живым мертвецом»
Сибирячка покрылась жуткой сыпью из-за аллергии на антибиотик
Текст: КП-Новосибирск
Врач из Новосибирска спасла многодетную мать из Барнаула, которая покрылась жуткой сыпью из-за аллергии на антибиотики. Пост девушки с жуткими фото и рассказом, как её мучили непонятные язвы облетел соцсети. Правда, оказывается события развивались три года назад. Тогда девушка лежала в инфекционном отделении больницы и прощалась с жизнью. Никто не мог поставить диагноз, пока не приехал аллерголог из Новосибирска. Подробнее - в материале КП-Новосибирск.
Все началось 7 декабря 2022 года. У 28-летней Карины Дубровиной воспалились лимфоузлы на шее. На следующий день она обратилась ко врачу, тот выписал антибиотик от ОРВИ. Дома Карина успела выпить одну таблетку.
- Ближе к вечеру у меня глаза налились кровью, чесались. Плюс к этому опухли губы. Я тогда подумала, что это аллергия на новую помаду. Я ее смыла и ничем не стала губы мазать. Под утро проснулась и почувствовала во рту какие-то прыщи. Посмотрелась в зеркало, а у меня все там в язвах, — рассказала Карина.
К этим симптомам добавилась подскачившая температура. Женщина вызвала скорую, на ней её доставили в инфекционную больницу.
- Во рту был такой дискомфорт, что даже дышать было тяжело. В приемном покое меня осмотрели, взяли все анализы. Врач долго меня расспрашивала. Сначала думали, что я какой-нибудь фрукт экзотический съела или же ездила за границу. Пока меня опрашивали, я посмотрела в зеркало, а на лице появились водяные прыщики, как при ветрянке, — вспоминает многодетная мать.
Карину госпитализировали. Были выходные, и никто не мог поставить молодой маме точный диагноз. Прыщи постепенно покрывали уже все тело.
- Я не могла смотреть на свет. Во рту был сильный отек: не могла ни есть, ни пить, — вспоминает Карина.
Врачи не сразу поняли, что с пациенткой. Собрали консилиум, на который приехала новосибирский аллерголог. Она осмотрела Карину и сказала взять на анализ содержимое язв. Она же наконец-то поставила верный диагноз, который очень удивил пациентку.
- Я видела новосибирского аллерголога один раз. Даже не помню ее фамилию, но очень благодарна ей. Она меня осмотрела и сказала, что уже встречала такое. Что это «синдром Стивенса-Джонсона» и он перетек в «синдром Лайелла» (оба заболевания вызваны аллергической реакцией — ред.). Разницы в этих болезнях нет, за исключением поражения тела. У второго синдрома оно больше. После меня перевели в реанимацию, — говорит Карина. — Врачи отметили, что подобное встречали в Барнауле 30 лет назад. Случай редкий. И это реакция на антибиотик, который я выпила.
Кстати, в инфекционке никаких таблеток многодетной матери не давали. Высокую температуру сбивали народными методами.
- Мне тогда медсестра положила лед в подмышки, ноги обтерла спиртом. Помогло. С 41 она спала до 38. Параллельно мне чистили кровь, ставили капельницы с гормонами. Я неделю лежала в реанимации. Есть не могла, пить меня заставляли. Я чувствовала себя живым мертвецом, — призналась Карина.
Когда пациентку перевели в общую палату, с нее начала слазить кожа. В прямом смысле. Следом стали выпадать волосы.
- Язвочки на теле лопались, кожа слазила. Врачи меня переодевали по 3-4 раза на дню, боялись, что на кожу попадет что-нибудь и начнется сепсис. Из-за болезни я потеряла почти 60% волос, похудела на 17 килограмм, на руках и ногах отпали ногти. На руках выросли снова, а вот на ногах нет… Я жила в полной стерильности: у меня постоянно мыли полы, протирали пыль, включали кварц, — описывает обстановку вокруг многодетная мать. — Мыться тоже было нельзя. Меня протирали антисептиками.
Спустя месяц Карина вернулась из больницы домой. Детей пришлось на время отвезти к бабушке с дедушкой. Ее опорой стал муж. Он был ответственный первое время после выписки за стерильность.
- Постельное белье менялось два раза в день, также мылись полы, все обрабатывалось. Мне врач выписала много мазей для заживления. На восстановление тела ушло полгода, а вот кожа на лице восстанавливалась год, — говорит женщина. — Нервная система настолько устала бороться, что я когда спала, постоянно вздрагивала и просыпалась от этого.
Карина уверена, что болезнь возникла у нее из-за аллергии на антибиотик. Ведь это последнее, что она принимала перед тем, как покрылась язвами. Об этом же ей сказали врачи. С тех пор многодетная мама старается избегать таблеток.
- После болезни у меня появилась аллергия на некоторые продукты. Также болезнь сильно ударила по глазам. Из-за поражения век у меня начали неправильно расти ресницы. Они царапали глазное яблоко, из-за этого я не могла смотреть на свет, глаза постоянно слезились. Я ездила в Новосибирск, там мне выжигали те самые «неправильные» ресницы, — рассказывает женщина. — Одна проблема с глазами осталась навсегда — сухость в них. Я постоянно пользуюсь каплями. А вот таблеток стараюсь всячески избегать.
Все началось 7 декабря 2022 года. У 28-летней Карины Дубровиной воспалились лимфоузлы на шее. На следующий день она обратилась ко врачу, тот выписал антибиотик от ОРВИ. Дома Карина успела выпить одну таблетку.
- Ближе к вечеру у меня глаза налились кровью, чесались. Плюс к этому опухли губы. Я тогда подумала, что это аллергия на новую помаду. Я ее смыла и ничем не стала губы мазать. Под утро проснулась и почувствовала во рту какие-то прыщи. Посмотрелась в зеркало, а у меня все там в язвах, — рассказала Карина.
К этим симптомам добавилась подскачившая температура. Женщина вызвала скорую, на ней её доставили в инфекционную больницу.
- Во рту был такой дискомфорт, что даже дышать было тяжело. В приемном покое меня осмотрели, взяли все анализы. Врач долго меня расспрашивала. Сначала думали, что я какой-нибудь фрукт экзотический съела или же ездила за границу. Пока меня опрашивали, я посмотрела в зеркало, а на лице появились водяные прыщики, как при ветрянке, — вспоминает многодетная мать.
Карину госпитализировали. Были выходные, и никто не мог поставить молодой маме точный диагноз. Прыщи постепенно покрывали уже все тело.
- Я не могла смотреть на свет. Во рту был сильный отек: не могла ни есть, ни пить, — вспоминает Карина.
Врачи не сразу поняли, что с пациенткой. Собрали консилиум, на который приехала новосибирский аллерголог. Она осмотрела Карину и сказала взять на анализ содержимое язв. Она же наконец-то поставила верный диагноз, который очень удивил пациентку.
- Я видела новосибирского аллерголога один раз. Даже не помню ее фамилию, но очень благодарна ей. Она меня осмотрела и сказала, что уже встречала такое. Что это «синдром Стивенса-Джонсона» и он перетек в «синдром Лайелла» (оба заболевания вызваны аллергической реакцией — ред.). Разницы в этих болезнях нет, за исключением поражения тела. У второго синдрома оно больше. После меня перевели в реанимацию, — говорит Карина. — Врачи отметили, что подобное встречали в Барнауле 30 лет назад. Случай редкий. И это реакция на антибиотик, который я выпила.
Кстати, в инфекционке никаких таблеток многодетной матери не давали. Высокую температуру сбивали народными методами.
- Мне тогда медсестра положила лед в подмышки, ноги обтерла спиртом. Помогло. С 41 она спала до 38. Параллельно мне чистили кровь, ставили капельницы с гормонами. Я неделю лежала в реанимации. Есть не могла, пить меня заставляли. Я чувствовала себя живым мертвецом, — призналась Карина.
Когда пациентку перевели в общую палату, с нее начала слазить кожа. В прямом смысле. Следом стали выпадать волосы.
- Язвочки на теле лопались, кожа слазила. Врачи меня переодевали по 3-4 раза на дню, боялись, что на кожу попадет что-нибудь и начнется сепсис. Из-за болезни я потеряла почти 60% волос, похудела на 17 килограмм, на руках и ногах отпали ногти. На руках выросли снова, а вот на ногах нет… Я жила в полной стерильности: у меня постоянно мыли полы, протирали пыль, включали кварц, — описывает обстановку вокруг многодетная мать. — Мыться тоже было нельзя. Меня протирали антисептиками.
Спустя месяц Карина вернулась из больницы домой. Детей пришлось на время отвезти к бабушке с дедушкой. Ее опорой стал муж. Он был ответственный первое время после выписки за стерильность.
- Постельное белье менялось два раза в день, также мылись полы, все обрабатывалось. Мне врач выписала много мазей для заживления. На восстановление тела ушло полгода, а вот кожа на лице восстанавливалась год, — говорит женщина. — Нервная система настолько устала бороться, что я когда спала, постоянно вздрагивала и просыпалась от этого.
Карина уверена, что болезнь возникла у нее из-за аллергии на антибиотик. Ведь это последнее, что она принимала перед тем, как покрылась язвами. Об этом же ей сказали врачи. С тех пор многодетная мама старается избегать таблеток.
- После болезни у меня появилась аллергия на некоторые продукты. Также болезнь сильно ударила по глазам. Из-за поражения век у меня начали неправильно расти ресницы. Они царапали глазное яблоко, из-за этого я не могла смотреть на свет, глаза постоянно слезились. Я ездила в Новосибирск, там мне выжигали те самые «неправильные» ресницы, — рассказывает женщина. — Одна проблема с глазами осталась навсегда — сухость в них. Я постоянно пользуюсь каплями. А вот таблеток стараюсь всячески избегать.