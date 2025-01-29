Общество 29.01.2025 в 15:14
Синоптики в Бурятии рассказали каким будет февраль
Он будет холоднее обычного
Текст: Елена Кокорина
Последний зимний месяц в Бурятии не даст местным жителям расслабиться, так как будет холоднее обычного. Такой прогноз дали накануне синоптики республиканского гидрометцентра.
Согласно их прогнозу, температура воздуха ожидается на 1-2 градуса ниже средних многолетних значений. А вот что касается снега, то его будет много. Месячное количество осадков в большинстве районов республики ожидается больше климатической нормы, уверяют синоптики.
Фото: loon.site
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