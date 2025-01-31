В Бурятии помогли вернуть деньги обманутому «вкладчику»

В Бурятии помогли вернуть часть денег не местному обманутому «вкладчику». Крупно вложившемуся в схему мошенников мужчине пришлось расстаться с 1,7 млн, но почти 400 тысяч ему все же удалось вернуть.

Потерпевшим на этот раз оказался житель Кировской области, который в 2023 году повелся на сказки псевдоброккеров, а немногим позже обратился в местную полицию.

- Действуя по инструкциям, он перевел мошенникам 1,7 млн. рублей. После того, как ему поступило предложение оплатить налог за «вывод денежных средств», а звонившие перестали выходить на связь, обманутый инвестор обратился в полицию. По заявлению потерпевшего было возбуждено уголовное дело, в ходе которого установили, что один из расчетных счетов, на который было переведено 390 тысяч рублей, принадлежит 21-летнему жителю Улан-Удэ, - рассказывают в УФССП по РБ.

Поскольку правовое решение по уголовному делу не принято, а направленная в адрес ответчика претензия оставлена без ответа и от возврата денежных средств он уклоняется, потерпевший обратился в суд.

- Суд, в свою очередь, постановил взыскать с улан-удэнца 390 тыс. рублей, а также проценты за пользование чужими деньгами в размере 29 тысяч. Судебный пристав наложил арест на расчетные счета и задолженность была выплачена в полном объеме, - добавили в службе приставов.

Фото: Номер один