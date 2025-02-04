В Бурятии родители жалуются на школьный буллинг, а инвалиды – на отсутствие лекарств

3 февраля Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова провела прием граждан. К омбудсмену обратились 22 человека.Как сообщили в аппарате уполномоченного, основная часть вопросов касалась спецоперации. Это своевременность денежных выплат, поиск и установление без вести пропавших, содействие в направлении военнослужащих на военно-врачебную комиссию для установления категории годности к военной службе. По всем фактам приняты письменные обращения для подготовки запросов.«Несколько обращений касались работы школ в части взаимоотношений родителей с преподавателями, негативного отношения учителей к ученикам, а также школьного буллинга. По данным обращениям планируется провести собрание с заинтересованными лицами и уполномоченными органами для решения проблемных вопросов», - рассказали в аппарате омбудсмена.Также Юлии Жамбаловой поступило обращение от инвалида 2-й группы о несвоевременном получении лекарств. По словам обратившегося, эта проблема ежегодно возникает в декабре и январе из-за несвоевременного заключения договора о поставке медикаментов или в результате действий недобросовестных поставщиков. Заявление инвалида тоже принято в работу.