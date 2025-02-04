Два енота хотели незаконно пересечь границу Бурятии

Накануне в Монголию через границу Бурятии пытались вывезти двух енотов-носух без документов. Животных вернули обратно в Россию, а на нарушителя-перевозчика завели административное дело.

Факт нарушения был установлен 3 февраля госинспектором Управления Россельхознадзора республики и таможенниками.

- Гражданин Монголии попытался вывезти животных без ветеринарного сертификата и без разрешения на вывоз из России в Монголию. Однако согласно законодательству, при вывозе с территории РФ животные должны сопровождаться ветеринарными сертификатами формы №5а и разрешением на вывоз Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, - рассказали в Россельхознадзоре по РБ.

В отношении гражданина Монголии было возбуждено дело об административном правонарушении, а енотов вернули обратно на территорию России.

Фото: Россельхознадзор по РБ