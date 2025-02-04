Общество 04.02.2025 в 12:37

В Бурятии пристраивают собаку с красивой особенностью

Какие-то изверги выбросили ее в лесу
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии пристраивают собаку с красивой особенностью

О собаках с разноцветными глазами всегда ходило много легенд. В индейских мифах они охраняли небо и землю, в других сказаниях и вовсе говорилось, что собаки с гетерохромией защищают мир людей.

В приюте республики любящих хозяев дожидается как раз такая очаровательная собачка, у которой один глаз чайного цвета, а другой небесно-голубой. Ее зовут Асти. Есть у нее и не менее очаровательная подруга «по несчастью» по имени Альта.

- Девочки с очень грустной историей мечтают о том, чтобы добрые люди приехали, забрали их из приюта домой, а не выбросили в лесу, как прошлые хозяева. Семью, в которой любят, гладят, хорошо кормят и балуют вкусной едой, где у них есть тёплый дом, и, главное, забота, - пишут волонтеры в ТГ-канале «Фонд «Собака счастья».

Обе собаки очень молодые, стерилизованные, привитые и с совершенно разными характерами.

- Асти, та, что с разными глазами — энергичная, смелая, общительная, всегда на позитиве. Она легко принимает нового человека и с доверием относится ко всем. Альта же наоборот: нежная, осторожная, мягкая. Тоже любит обнимашки и почесушки, но ей нужно чуть больше времени, чтобы освоиться. Но когда она привыкнет, то станет очень ласковой, тактильной и доброй семейной собакой, - уверяют волонтеры.

В приют можно приехать и познакомиться с собаками лично, а можно попросить о доставке домой, даже если ваш дом находится в другом городе.

Фото: ТГ-канал «Фонд «Собака счастья»

 

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