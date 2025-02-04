Полицейские Бурятии сделали подарок подростку

На школьной линейке 15-летнему подростку из Заиграевского района Бурятии полицейские торжественно вручили благодарственное письмо, проектор и сладости. Все это он заслужил за оказанную им помощь правоохранителям.

В начале января 15-летний школьник, житель села Эрхирик обратился в дежурную часть полиции и сказал, что нашел на улице смартфон.

- Полицейские оперативно установили его владельца, которым оказался улан-удэнец. Оказалось, что он потерял его, когда приезжал в гости к родственникам, но не обращался в полицию по поводу пропажи. Руководство отдела полиции по Заиграевскому району решило наградить подростка за содействие, активную жизненную позицию и гражданскую ответственность. На школьной линейке мальчику вручили Благодарственное письмо, проектор и сладкий подарок, - рассказали в МВД республики.

В полиции напомнили, что нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее или же заявить о находке в полицию или в орган местного самоуправления.

Фото: МВД РБ



