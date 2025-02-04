Общество 04.02.2025 в 16:38

В Бурятии к 80-летию Победы начали награждать ветеранов

Юбилейные медали им вручает глава республики
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии к 80-летию Победы начали награждать ветеранов
Ветераны из Бурятии получили первые медали в честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Награды им вручил лично глава республики Алексей Цыденов. В числе первых награжденных – Цындэ Цыренова, Яков Полянский и его супруга, участница трудового фронта Клавдия.

Цындэ Цыренова родилась в селе Ахар Селенгинского района в многодетной семье. В 1941 году с началом войны оставила школу и пошла работать в колхоз им. Сталина, а осенью 1943 добровольно вступила в ряды Красной Армии. Служила в авиаполку по обслуживанию боевых самолетов Забайкальского фронта. Награждена орденом «Отечественной войны II степени», медалью «За победу над Японией».

Яков Полянский защищал Родину на 3-м Белорусском фронте в составе 93-ей Сибирской гвардейской дивизии. Когда началась война, Якову Митрофановичу едва исполнилось 15 лет. Сегодня в свои 99 он помнит дни сражений с нацистами до мельчайших подробностей, как в 41-ом сначала изготавливал снаряды, а затем в 44-ом сам ушел на фронт, встал плечом к плечу с товарищами в боях в Восточной Пруссии, шёл на штурм Кёнигсберга, участвовал еще в ряде операций, пока не получил тяжелое ранение в бою. За свой вклад в Победу награжден орденом «Отечественной войны II степени», медалью «За отвагу». Его имя занесено в книгу Памяти Республики Бурятия.


Супругу Якова Полянского Клавдию война застала, когда ей было 11 лет. В годы войны она вместе с ровесниками работала на колхозном огороде в Мухоршибирском районе, затем на покосе, и так все 4 года. После окончания войны осталась работать в колхозе. 15 марта 2025 года ей исполнится 95 лет.

«Жизнь идет. И наших ветеранов всё меньше. Тем более дорог каждый из тех, кто еще с нами. Наши ветераны - наша гордость. Дай Бог им больше дней и крепче здоровья!», - написал в соцсетях Алексей Цыденов.

Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова
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