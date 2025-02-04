Общество 04.02.2025 в 17:01
Власти Улан-Удэ обозначили сроки строительства нового путепровода
Его планируют сделать до 2030 года
Текст: Андрей Константинов
Новый путепровод в районе Читинского переезда в Улан-Удэ пообещали построить до 2030 года.
- Мы должны построить новый путепровод до 2030 года. Более точные сроки строительства объекта станут известны позже, - сообщил сегодня начальник отдела автомобильных дорог МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Евгений Шарапов.
Напомним, недавно проект путепровода, который придет на замену Читинскому переезду, получил положительное заключение Госэкспертизы Бурятии. Его разработало ООО «ПромГражданПроект» из Москвы.
Проект нового автомобильного проезда под железной дорогой предусматривает переустройство 445 метров магистральной улицы. Начало трассы определено на ул. Революции 1905 года в районе дома № 11. Конец трассы расположен на ул. Трактовая в районе дома №13.
В проекте предусмотрены 4 полосы движения транспорта, по 2 полосы в каждую сторону. Высота проезда для автотранспорта составит 5 метров. Путепровод для движения железнодорожных составов над автомобильной дорогой будет представлять собой корытообразное железобетонное сооружение длиной более 53 метров.
Существующий Читинский переезд шириной 6 метров останется в эксплуатации и будет служить для пешеходов – там обустроят тротуары.
Сообщалось, что сметная стоимость строительства составит около 1,8 млрд. рублей. 95% из них предполагается получить из федерального бюджета, 5% – из бюджета Бурятии.
- Мы должны построить новый путепровод до 2030 года. Более точные сроки строительства объекта станут известны позже, - сообщил сегодня начальник отдела автомобильных дорог МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Евгений Шарапов.
Напомним, недавно проект путепровода, который придет на замену Читинскому переезду, получил положительное заключение Госэкспертизы Бурятии. Его разработало ООО «ПромГражданПроект» из Москвы.
Проект нового автомобильного проезда под железной дорогой предусматривает переустройство 445 метров магистральной улицы. Начало трассы определено на ул. Революции 1905 года в районе дома № 11. Конец трассы расположен на ул. Трактовая в районе дома №13.
В проекте предусмотрены 4 полосы движения транспорта, по 2 полосы в каждую сторону. Высота проезда для автотранспорта составит 5 метров. Путепровод для движения железнодорожных составов над автомобильной дорогой будет представлять собой корытообразное железобетонное сооружение длиной более 53 метров.
Существующий Читинский переезд шириной 6 метров останется в эксплуатации и будет служить для пешеходов – там обустроят тротуары.
Сообщалось, что сметная стоимость строительства составит около 1,8 млрд. рублей. 95% из них предполагается получить из федерального бюджета, 5% – из бюджета Бурятии.
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