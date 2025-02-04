Общество 04.02.2025 в 17:10

Педагог из Бурятии стала послом Всероссийского форума классных руководителей

Наталья Брянская уже 30 лет работает педагогом
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Текст: Иван Иванов
Педагог из Бурятии стала послом Всероссийского форума классных руководителей
Учитель русского языка и литературы Онохойской школы №1 Наталья Брянская прошла конкурсные испытания и вошла в число 87 послов Всероссийского форума классных руководителей (ФКР) 2025 года.

20 января дирекция ФКР озвучила имена послов форума из 87 регионов России. Для того, чтобы оказаться в этом списке, кандидатам нужно было успешно заполнить анкету, рассказать о своих достижениях за последние пять лет, объяснить, в чем они видят миссию посла, какие мероприятия собираются провести, а также представить видеовизитку. Отбор серьёзный, конкуренция большая, ведь посол – это лицо Форума классных руководителей.

Наталья Брянская уже 30 лет работает педагогом. Сейчас она является классным руководителем шестого «Б» класса Онохойской школы №1. Награждена нагрудным знаком «Отличник просвещения РФ», стала почётным работником воспитания и просвещения России в 2020 году, а также победителем конкурса «Лучший учитель РФ» в 2024 году.

«Посол — это важная и ответственная миссия, ведь мне нужно будет достойно представлять свой регион, эффективно сотрудничать с классными руководителями республики. Уверена, что в этом году мы будем работать в единой команде дружно, продуктивно, творчески! Обязательно сделаем все для того, чтобы ФКР и дальше уверенно шагал по Бурятии», - рассказала о своем новом статусе Наталья Брянская.

Всероссийский форум классных руководителей проводится ежегодно с 2021 года министерством просвещения РФ по поручению президента России. Форум объединяет классных руководителей и кураторов групп СПО со всей страны. Сообщество ФКР ВКонтакте насчитывает более 200 000 участников. Стратегический партнер ФКР – АНО «Диалог Регионы».

Фото: с личной страницы Натальи Брянской «Вконтакте»

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