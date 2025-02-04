Педагог из Бурятии стала послом Всероссийского форума классных руководителей

Учитель русского языка и литературы Онохойской школы №1 Наталья Брянская прошла конкурсные испытания и вошла в число 87 послов Всероссийского форума классных руководителей (ФКР) 2025 года.20 января дирекция ФКР озвучила имена послов форума из 87 регионов России. Для того, чтобы оказаться в этом списке, кандидатам нужно было успешно заполнить анкету, рассказать о своих достижениях за последние пять лет, объяснить, в чем они видят миссию посла, какие мероприятия собираются провести, а также представить видеовизитку. Отбор серьёзный, конкуренция большая, ведь посол – это лицо Форума классных руководителей.Наталья Брянская уже 30 лет работает педагогом. Сейчас она является классным руководителем шестого «Б» класса Онохойской школы №1. Награждена нагрудным знаком «Отличник просвещения РФ», стала почётным работником воспитания и просвещения России в 2020 году, а также победителем конкурса «Лучший учитель РФ» в 2024 году.«Посол — это важная и ответственная миссия, ведь мне нужно будет достойно представлять свой регион, эффективно сотрудничать с классными руководителями республики. Уверена, что в этом году мы будем работать в единой команде дружно, продуктивно, творчески! Обязательно сделаем все для того, чтобы ФКР и дальше уверенно шагал по Бурятии», - рассказала о своем новом статусе Наталья Брянская.Всероссийский форум классных руководителей проводится ежегодно с 2021 года министерством просвещения РФ по поручению президента России. Форум объединяет классных руководителей и кураторов групп СПО со всей страны. Сообщество ФКР ВКонтакте насчитывает более 200 000 участников. Стратегический партнер ФКР – АНО «Диалог Регионы».Фото: с личной страницы Натальи Брянской «Вконтакте»