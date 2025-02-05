Жители Улан-Удэ обеспокоены небезопасной трамвайной остановкой

Горожане в соцсетях задаются вопросом - почему нет никакого ограждения от проезжей полосы на остановке ул.Бабушкина на трамвайной платформе в сторону центра.

«Платформа всего метр шириной и выше дорожного полотна, везде снег и лед. Люди теснятся, одно неловкое движение или случайно кого-то толкнут при входе-выходе в трамвай и легко можно скользнуть под колеса! А машины несутся в полуметре от людей, тем более здесь обычно начинают набирать разгон на мост. Ситуация очень опасная. Думаю, такие небезопасные трамвайные платформы есть и в других местах по городу», - возмущаются горожане.

Об этой трамвайной остановке «Номер один» уже рассказывал.

«Одна из самых небезопасных для движения пешеходов остановок общественного транспорта – это «Бизнес-инкубатор» по направлению движения в центр города. Здесь расстояние от трамвайных рельсов до проезжей части составляет ровно 1,5 метра, что укладывается в требования ГОСТа. Однако при остановке трамвая небольшое пространство катастрофически сужается и люди вынуждены жаться к самому краю тротуара, рискуя свалиться на дорогу под несущийся поток автомобилей.

- Сейчас что-то сделать здесь невозможно. В 2021 году провели ремонт дороги, она пока находится на гарантии. Посадочная площадка не соответствует ширине. Чтобы ее сделать, нужно ось дороги сместить на метр. После 2026 года разработаем проект и проведем работы, - говорил начальник управления дорожного строительства комитета по строительству администрации Улан-Удэ Евгений Соболев.



Фото: "Номер один"